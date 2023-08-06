調查指三成受訪社企指人手不足最難　三成稱缺可持續營運模式

社企經營不容易，有社企今日（6日）發布一項調查，訪問逾100間社企，逾三成受訪社企認為人手不足是目前面臨的最大難題，也有近三成社企認為最大困難是缺乏可持續營運模式，即使起始時獲政府資助，在資助完結後也難以繼續營運。



調查結果也顯示，逾七成社企遇過社會大眾不理解何謂社會企業，令他們提供服務的困難增加。有六成受訪社企則認為，一套有效的社企效力評估系統，可幫助大眾更全面了解社企的社會影響力。



社企Spark Social近日訪問100多間社企，了解社企在營運過程中所面對的挑戰與機遇。結果顯示，有33%受訪社企認為人手不足是現時面臨最大的難題，另有27%社企則認為缺乏可持續營運模式是最大困難，即使起始時得到政府資助，但資助完結後難以繼續營運。

結果也顯示，六成受訪社企表示，其營運起始成本來自政府資助，也反映香港現時的社企倚賴政府支持。不過，也有逾八成受訪社企認為，申請政府資助需時長，申請文件也繁複，需耗用大量人力、物力處理，加重社企負擔。

有逾七成受訪社企也提到，曾遇過社會大眾不理解、或不認知甚麼是社會企業，令提供服務難度提高。有六成受訪社企認為一套有效的社企效力評估系統，可幫助大眾更全面地了解社企的社會影響力。

Spark Social 創辦人鄭榮基表示，國外社企在社會發展、及經濟貢獻均佔有重要角色，惟在香港，社企似乎有點舉步為艱。他續指，不論是香港政府對社企的支持力度、或是市民對社企的了解度，都有所欠缺，冀今次調查有助大眾了解香港社企面對的難處，再一同找方法解決。