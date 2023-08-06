韓國童軍大露營︱政府關注香港成員情況　促以健康安全為首要考慮

韓國新萬金舉行世界童軍大露營遇上當地熱浪，先後有數百名參加者中暑不適，英國、美國、新加坡台灣等均相繼宣布退出。香港童軍總會代表團共有 460 多名童軍成員參加，總會表示各成員都能健康及安全地繼續活動，管理團隊「現階段不考慮離營」。



民政及青年事務局表示，十分關注參與童軍大露營的香港童軍總會成員的健康及安全情況，由於營地持續高溫，民青局已與香港童軍總會接觸，對參與該活動成員的健康及安全情況表達關注，並得悉香港童軍總會已與南韓政府、世界童軍組織、國家駐光州總領事館，以及入境事務處保持緊密聯繫及溝通。

局方指，香港童軍總會持續透過社交媒體發布消息，包括代表團在當地活動及大會近日採取相應措施的最新信息。民青局已要求香港童軍總會密切監察情況，並以青少年成員的健康及安全為首要考慮。

香港童軍總會昨日（5日）在Facebook表示，雖然大露營營地持續炎熱，香港代表團各成員都能在健康及安全的情況下，繼續參與營地活動，體驗大露營生活。總會又指目前不考慮離營，但管理團隊及大會持續高度重視及監察營地天氣變化、營地設施的運作及成員健康情況。若有需要時，管理團隊將啟動相關的應變措施。此外，管理團隊已與香港特別行政區政府保持密切溝通，一切會以青少年成員的安全和健康為首要考慮。