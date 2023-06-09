警隊與女童軍辦「防騙滅罪大使」計劃　目標年內訓練3.2萬女童軍

警隊首次與香港女童軍總會合作，舉辦「女童軍防騙滅罪大使」工作坊，訓練首批80名領袖，認識詐騙案、毒品案、搵快錢罪行等趨勢，之後再向團隊推廣。女童軍亦已成立「女童軍防騙滅罪大使」訓練章計劃，在各領袖指導下完成證書會獲取一枚「鐵章」，成為大使，女童軍總會預計一年內約3.2萬名隊員會完成訓練。



警隊首次與香港女童軍總會合作，舉辦「女童軍防騙滅罪大使」工作坊，訓練首批80名領袖，認識詐騙案、毒品案、搵快錢罪行等趨勢。（孔繁栩攝）

警隊本周三（7日）在警察總部與香港女童軍總會舉行工作坊，有80名女童軍領袖出席，由警隊毒品調查科、反詐騙協調中心及八鄉青少年發展組人員講解本港詐騙案、毒品案、搵快錢罪行等趨勢，以及分享真實案件，提供防罪滅罪小貼士，再由領袖推廣至整個女童軍團隊。

女童軍完成計劃要求後，由評核員為簽發證書，及獲取「鐵章」。（孔繁栩攝）

完成訓練獲取「鐵章」戴於制服右襟

現時香港女童軍有約3.2名成員，團隊已成立「女童軍防騙滅罪大使」訓練章計劃，完成計劃要求後，由評核員為簽發證書，及獲取印有警隊吉祥物「提子鐵章」，戴於制服右襟，正式成為大使。

香港女童軍總會香港總監李細燕表示，80名領袖會各自向分會推廣，將防騙訊息帶入隊伍，期望所有女童軍在一年內完成訓練。當中「小女童軍組別」須向評核員介紹最新的騙徒手法，如何應對電話騙案、網上騙案等，亦要建議一個拒絕他人引誘吸毒及販賣毒品的方法，並介紹一個法律賦予市民執法的權力，例如市民拘捕權等，而「女童軍及深資女童軍組別」大致相若，另加一項騙案個案討論。

女童軍：曾接獲來電扮親人借錢

女童軍領袖代表陳可晴表示，曾經在與家人家人吃飯期間，收到不明電話，對方說「估下我係邊個，我係你親戚表叔」，陌生人表明想借錢，她致電爺爺和嫲嫲求證，證實騙案；她又指，曾被加入一個有80多人的可疑WhatsApp群組，對方以招聘暑假工為由索取個人資料，她心知是騙局立即退出，感覺「騙案同我哋好近」，呼籲身邊人提防。

警察公共關係部社區關係課警司方可盈表示，2022年有2.7萬多宗詐騙案，佔整體案罪四成，升幅45%，今年首季有8886宗，有65%升幅，去年有125名未成年受害人，年紀最小只有12歲；去年嚴重毒品罪案被捕青年有298人，界乎10至20歲，有17人僅13或14歲，被人利用販毒。警方正研究廣大訓練，已聯絡其他制服團隊合作。