韓國童軍大露營︱數百人中暑多國離營　港童軍總會：現不考慮離營

「第25 屆世界童軍大露營」 本周二（1日）在韓國全羅北道新萬金舉行，惟受高溫及天氣影響，外媒報道至今數百人中暑，英國、美國及新加坡等代表團已先後離營。香港童軍總會今（5日）在社交平台專頁表示，雖然營地持續炎熱，但代表團各成員都能在健康及安全情況下繼續參與營地，現階段不考慮離營，但管理團隊將持續高度重視及監察營地天氣變化、營地設施的運作及成員健康情況，並與港府保持密切溝通，一切會以青少年成員的安全和健康為首要考慮。



第25屆世界童軍大露營香港代表團管理委員會在香港童軍總會社交平台中表示，雖然大露營營地持續炎熱，但代表團各成員都能在健康及安全的情況下繼續參與營地活動。

委員會指，香港代表團管理團隊現階段不考慮離營，但管理團隊及大會持續高度重視及監察營地天氣變化、營地設施的運作及成員健康情況。如有需要時，管理團隊將啟動相關的應變措施。此外，管理團隊已與港府保持密切溝通，一切會以青少年成員的安全和健康為首要考慮。

委員會表示，大露營大會早前公布的措施，包括提供充足的水和電解質補充劑、提供陰涼和通風的休息區及安排更多冷氣場地及冷氣巴士等都已在營地實施及進行。

第25屆世界童軍大露營於8月1日至12日在南韓全羅北道扶安郡新萬金一帶舉行，有來自世界各地，超過43,000名童軍領袖和成員參加。香港童軍總會代表團共有460多名童軍成員參加全期12天的活動。