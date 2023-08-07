韓國童軍大露營︱颱風卡努料直撲　香港童軍總會：周三或之前離營

「第25 屆世界童軍大露營」 上周二（1日）在韓國全羅北道新萬金舉行，香港童軍總會代表團有460多名童軍成員參加，惟活動可說是「多災多難」，早前傳出多國代表團成員因當地高溫及天氣影響，有數百人中暑，而據氣象最新預測，颱風卡努會逐漸逼近，甚至直撲韓國。



香港童軍總會今（7日）在社交平台專頁表示，香港代表團管理團隊已啟動緊急應變方案，決定於本周三（9日）或之前離營，並按大會安排團員移送安全地方，盡快回港，以確保成員的安全。



第25屆世界童軍大露營香港代表團管理委員會在香港童軍總會社交平台中表示，鑑於颱風卡努正逐步移向南韓，香港代表團管理團隊已啟動緊急應變方案，決定於8月9日或之前離營，並按大會安排團員移送安全地方，盡快回港，以確保成員的安全。另外，管理團隊現正繼續與大會商討離營安排，並會與中國駐韓國大使館及港府緊密聯繫。

颱風卡努正逐步移向南韓。（日本氣象廳）

第25屆世界童軍大露營原定8月1日至12日在南韓全羅北道扶安郡新萬金一帶舉行，有來自世界各地，超過43,000名童軍領袖和成員參加。不過，在活動開始後不久，就有數百人因天氣炎熱而中暑，多國其後均宣布撤離。香港童軍總會代表團在周六（5日）則曾表示，460多名童軍成員都能在健康及安全的情況下繼續參與營地活動，現階段不考慮離營。