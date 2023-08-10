健康管理專家 德國品牌medisana進駐昇康滙 一站式醫療、家居保健

除了養成年年驗身做體檢的習慣，不想等健康警號響起才倉猝求醫，家中應常備健康監測儀器以防萬一。衞生署調查顯示，高達29.5%的15至84歲非住院人口患有高血壓。年齡愈高患上高血壓機率愈大，15至24歲人口只有4.9%，但65至84歲人口則高達57.4%！反映高血壓問題絕對不能忽視，日常生活中時刻關注自己及家人的身體狀況，及早掌握健康數據，更易察覺異常警號。健康管理專家medisana近日與盈健醫療集團合作，並已於7月進駐其位於尖沙咀的一站式大型醫健旗艦中心— 昇康滙。大家可以在接受專業醫療及保健服務後，於medisana POP-UP store選購相關的家用健康監測儀器，一站式方便快捷，即買即用，為自己及家人做多一步，提供多一份保障，為健康把關！



medisana 尖沙咀昇康滙店 開幕限定全線產品8折

德國健康管理專家medisana一直為用家帶來專業、易用、高品質的健康監測產品，品牌最近進駐盈健醫療集團旗下的大型醫健旗艦中心-昇康滙，大家可以在這裡即場試用並選購medisana全線產品，包括智能健康管理系列、家居健康管理系列及按摩舒緩系列產品，同時有專人駐場講解產品用途、正確使用方法等，按照醫生的建議及個人需要，挑選合適的家用健康監測儀。開幕期間，更推出medisana 尖沙咀昇康滙店獨家限定，全線產品均有8折優惠。

居家必備3大定期測量產品 健康數據一目了然

都市人要適應繁忙節奏，同時追求work-life balance，對生活品質亦愈來愈有要求。要擁有強健體魄，先要了解身體的狀況，只需每日抽空數分鐘，利用簡便易用的智能家用健康監測儀器，為自己及家人定期測量3大生命表徵︰血壓、血氧及體溫，全方位守護健康。

3大家中必備健康監測儀器:

BU 586 voice 上臂式電子血壓計（帶語音功能）優惠價 $550.4（原價 $688）

上臂式電子血壓計能測量血壓及心率。內置Motion Sensor，以聲響提示身體必須保持靜止狀態，確保測量準確度。靜音無噪，於壓脈帶充氣期間同時測量血壓。備有大LCD螢幕及內置語音功能，在完成測量後讀出數據 (包括英語等6種語言) 。血壓計的數值可經藍牙傳送到VitaDock+ App，助你輕鬆記錄。

TM 760 免觸式多功能紅外線額溫槍 優惠價 $398.4（原價 $498）

採用免接觸式體溫測量，安全衛生，嬰兒和小孩適用。只需3秒即可準確測量前額溫度，可儲存30次測量結果。配有LED燈指示正確測量點，可視發燒警號，音頻訊號等提示。

PM 100脈搏血氧儀 優惠價 $384（原價 $480）

夾指式脈搏血氧儀，方便在家或戶外運動時，密切監測脈搏及血氧飽和度 (SpO2%)和脈搏，及時了解身體狀況。OLED顯示屏顯示測量結果，提供6個可視角度。「一鍵式」操作非常方便，無論旅行或出門均可隨時使用。

VitaDock+ App Connect系列 一App管理健康數據

一App在手，輕鬆管理自己，甚至家人各項健康數據。medisana Connect系列產品，擁有測量功能的同時，更可透過智能科技將各測量儀器的數值傳送到VitaDock+ App，隨時輕鬆翻查各項數據，方便醫生跟進。

了解更多Connect系列︰https://bit.ly/3BAUr3Y

medisana尖沙咀昇康滙店

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下及1樓-昇康滙Healthy Square

其他銷售點︰各大電器、個人護理連鎖店及藥房有售

medisana官方網站：www.medisana.com.hk

資料來源︰響應「世界高血壓日」 提高意識應對高血壓，2023，衛生署

https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/17/P2023051500572.htm#:~:text=由衞生署進行的,84歲人口的57.4%25

(資料及相片由客戶提供)