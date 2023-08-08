西貢鯨魚魂斷牛尾海　環境局：非主要作業區　只一天有漁船作業

7月中於西貢出沒的布氏鯨，兩周後魂斷牛尾海。浮屍出現的前夕，科大對開的牛尾海有大批漁船開捕魚燈作業。海事處早前回覆查詢證實，牛尾海為指定允許光燈捕魚的區域；漁護署則指，如使用已登記圍網漁船進行光燈圍網捕魚，並不會違反《漁業保護條例》。



《香港01》及後再向環境及生態局和漁護署查詢，是否知悉牛尾海為屬於法例上允許光燈捕魚的區域，獲回覆稱，經連日觀察，鯨魚出沒的水域並非漁船的主要作業區，過去一段時間只有一天見過一艘作業漁船。至於牛尾海及糧船灣一帶較廣闊的水域，署方指自7月中至今共17次在日間及8次在晚間進行巡邏及執法，其間並沒有發現不尋常的捕魚活動。



▼得7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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7月中以來共在相關海域25次日間或晚間巡邏

環境及生態局和漁護署綜合回覆稱，署方自接獲鯨魚出現報告起持續派員出海監察有關水域，根據連日的觀察，鯨魚出沒的水域並非漁船的主要作業區，過去一段時間的巡邏，只在7月21日見過一艘作業漁船，當時該漁船附近未有發現鯨魚。

至於在牛尾海及糧船灣一帶較廣闊的水域，局方表示，漁護署一直有就非法捕魚活動進行巡邏及執法工作，自7月中至今共17次在日間及8次在晚間進行，期間並沒有發現不尋常的捕魚活動。

漁護署重申，早前聯同香港警務處及海事處出動了6艘巡邏艇在該水域巡邏，呼籲船隻不要靠近並遠離該水域，若發現鯨魚出沒，亦要與其保持距離；署方亦派員在附近的海岸上派發傳單，呼籲市民不要去觀鯨，在7月29日及30日的周末亦不見再有船隻出海觀鯨。

▼鯨魚浮屍前一晚 大批漁船開大燈晚上作業▼

