西貢鯨魚｜環諮會發聲明　籲政府推短期措施應對

早前西貢海域出沒的布氏鯨上月底被發現死亡，漁護署今日（7日）開始將部分鯨魚屍體在萬宜水庫西壩附近就地掩埋。環境及生態局局長謝展寰早前指會進行四項工作，避免同類事件發生，包括加強公眾教育、制訂應對方案、吸收其他地方經驗，以及檢視和改進法例。



環境諮詢委員會事隔一周發表聲明，對此表示支持，但建議相關部門盡可能推行一些短期解決方案及可行措施，以應對可能進入香港水域的不同物種。



▼8月7日 部分鯨魚屍體在萬宜水庫西壩附近就地掩埋▼



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環諮會指，得悉近日於西貢牛尾海附近水域發現年幼布氏鯨的屍體，該會對事件感到痛心，知悉環境及生態局局長以及相關部門已就事件發表聲明和講話，亦了解到自收到布氏鯨出沒的報告以來，漁護署及有關專家已密切監測情況和努力應對，包括加強巡邏和宣傳教育，期間亦有就尋找協助鯨魚離開香港淺水水域的方法諮詢專家的意見。

環諮會表示，理解法例的修改工作需時，但亦希望相關部門盡可能推行一些短期解決方案及可行措施，以應對可能進入香港水域的不同物種。

▼8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼



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環諮會於聲明提及，「部分市民對於布氏鯨的出沒表現雀躍，期間可能出於對動物的好奇，乘船出海觀賞布氏鯨，對年幼布氏鯨構成壓力和威脅，是次不幸的經歷讓我們上了寶貴的一課，市民大眾會有所共鳴，知道人類與大自然相處應順應自然規律」。環諮會續指，經過今次事件，大眾應加強對大自然的認知及保護，學習與大自然和平共處，以理解和互相尊重為基本原則，給予動植物一個自然生長的空間。

▼8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼

