參觀精神健康體驗館VR體驗病徵　朋輩支援員分享患病經歷

「蘇醫生， 我又聽到有聲音叫我搭巴士去唔同嘅地方」



阿森又病發了。



撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生蘇瑋琳



青山醫院在2017年開始策劃精神健康體驗館（Mind Space）。

他是我十年前在青山醫院認識的病人。他當時二十九歲，患有思覺失調。當他病發時，除了出現很多幻聽，他還會覺得自己有超能力，能夠看見每一位人類發出的「獨特光環」。阿森曾經因病徵的困擾而情緒低落，但他一直積極地接受藥物治療和參與職業治療師安排的工作訓練。經過三個月的住院治療後，他的病情逐漸受控，而他的幻聽亦慢慢消失了。阿森出院後，他繼續定期覆診。看到他能回復本來的生活時，我也替他感到開心。

青山醫院在2017年開始策劃精神健康體驗館（Mind Space），我亦有幸能參與其中。第一次試玩Mind Space的VR病徵體驗時，有一把熟悉的聲音叫著我——「蘇醫生，你還記得我嗎？」原來阿森成為了我的同事，他是館內其中一位「朋輩支援員」（Peer Support Worker）， 負責以過來人的身份分享他的病患經歷，以及向參觀人士講解精神病的病徵和治療需要。我非常欣賞阿森和其他朋輩支援員的努力，他們不但勇敢地面對自己的過去，還無私地將他們的康復經歷分享給他們不認識的人，目的就是為了推廣精神健康教育，以減低社會對精神病患者的偏見。

Mind Space現已開放給公眾報名參觀。館內介紹香港精神科服務發展上的變遷和展出不少青山醫院珍貴的歷史文物，只要掃瞄二維碼手帶便可隨手獲得更多的精神健康資訊。

Mind Space現已開放給公眾報名參觀。館內介紹香港精神科服務發展上的變遷和展出不少青山醫院珍貴的歷史文物，只要掃瞄二維碼手帶便可隨手獲得更多的精神健康資訊。參觀人士可以透過虛擬實境（VR）更真實地感受和體驗到患者的幻覺、幻聽等所帶來的不安，提升對患者的同理心。社會對精神病負面的看法和誤解不一定可以短期內改變，期待Mind Space能讓像阿森一樣的病人可以被社會理解和接納，使他們有機會重新過有意義和充實的人生。如讀者對Mind Space感興趣，歡迎瀏覽網址www.mindspace.org.hk瞭解詳情和預約參觀。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

