猴痘｜再增兩宗本地個案　57歲及47歲男子分別曾在港有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（8日）表示正調查兩宗猴痘確診個案，一宗涉及57歲過往健康良好男病人，另一宗則涉及一名有長期病患的47歲男病人，初步調查顯示兩人均於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，據悉他們均為香港人，無外遊紀錄及猴痘疫苗接種紀錄。



連同此兩宗個案，香港累計有26宗個案。衞生防護中心指，暫未發現兩宗新個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，並強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。



香港衞生署衞生防護中心8月8日表示正調查兩宗猴痘確診個案。（Getty Images）

兩宗新個案病人情況穩定

衞生署衞生防護中心表示，首宗個案涉及一名過往健康良好的57歲男病人。他於7月27日開始出現皮疹，並於8月4日出現淋巴結腫大，同日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診，病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

第二宗個案涉及一名有長期病患的47歲男病人，他在7月30日出現局部皮膚潰瘍，並於8月2日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

兩名病人均沒有接種猴痘疫苗

據悉二名病人均為港人，無外遊紀錄及猴痘疫苗接種紀錄。中心稱，初步調查顯示兩名病人均於潛伏期內曾在香港分別有高風險接觸，中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衞生組織。

香港至今累計有26宗個案

連同此兩宗個案，香港累計有26宗個案。防護中心稱，早前已設立猴痘電話熱線（21252373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。