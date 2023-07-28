猴痘｜35歲男確診　潛伏期只在港有高風險接觸　曾訪上海深圳等地

衞生防護中心今日（28日）公布正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名過往健康良好的35歲男病人，他於周日（23日）開始出現淋巴結腫大，兩日後出現局部皮膚潰瘍。之後分別向私家醫生及仁安醫院求診，周三（26日）獲轉介至威爾斯親王醫院，至昨晚（27日）確認其樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。



男病人目前仍然留院，情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪上海、北京及深圳，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸。衞生防護中心指，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。



衞生防護中心7月27日公布一名35歲男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

根據當局資料，連同今宗個案，本港迄今錄得17宗猴痘個案，涉及年齡介乎25至59歲男子，當中9宗於本月錄得。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今早在一個電台節目表示，至少至少錄得4源頭不明的本地感染個案，不排除出現爆發。

至於今日新增的個案，涉及一名過往健康良好的35歲男病人，他於7月23日開始出現淋巴結腫大，並於7月25日出現局部皮膚潰瘍。他同日分別向私家醫生及仁安醫院求診，翌日（26日）獲轉介至威爾斯親王醫院。衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。

病人仍然留院，現時情況穩定。初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪上海、北京及深圳，而根據病人提供資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。

衞生防護中心再次提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，並指早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

中心又提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。