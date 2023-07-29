猴痘｜增3宗源頭不明本地個案　曾有高風險接觸　累計確診20宗

衞生防護中心今日（29日）公布正調查三宗猴痘（monkeypox）確診個案，涉及兩名25歲有健康良好的男病人及一名41歲男病人，三人均為本地個案，沒有接種疫苗。



衞生防護中心指，暫未發現三宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。翻查資料，過去一周錄得有6宗源頭不明的本地個案，累計猴痘確診個案達20宗。



衞生防護中心7月29日公布三名男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

三名新患者均為本地個案 無打猴痘疫苗

衞生防護中心指，港再增三名猴痘個案，涉及兩名25歲有健康良好的男病人及一名41歲男病人，三人均為本地個案，沒有接種疫苗。

首名25歲有健康良好的男病人，於本周一（24日）開始出現喉嚨痛、口腔潰瘍及皮疹，並於昨日（28日）到瑪嘉烈醫院求診；初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪深圳。另一名25歲男病人則在本周日（23日）起出現淋巴結腫大、局部皮膚潰瘍和發燒。他前日（27日）向私家醫生求診，並獲轉介至威爾斯親王醫院。

至於第三宗個案涉及一名有長期病患的41歲男病，他於本周日（23日）開始出現全身乏力、暈眩和頭痛，並於翌日開始出現皮疹。他昨日（28日）向私家醫生求診，並獲轉介至律敦治醫院。

衞生防護中心：未發現增個案有流行病學關連

初步調查顯示，三人為香港人，均於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，屬本地個案，沒有接種疫苗。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性，他們仍然留院，現時情況穩定。中心暫未發現宗3新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。

衞生防護中心表示，正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。另外，截至7月28日，猴痘疫苗接種中心已接種了63劑的猴痘疫苗。