偷拍和發布兩名前女友私密影像　已婚救護站總隊目罪成被判緩刑

43歲已婚救護站總隊目涉於2021年，分別偷拍和在網上發布其兩名前女友的私密影像，被控未經同意下發布私密影像和窺淫共三罪，經審訊後被裁定罪成。案件今（8日）在粉嶺法院判刑，裁判官梁雅忻指被告不認罪受審，導致涉案證物須當庭播放，兩名事主的即時的表現亦可見其感震驚、失望和被背叛，最後因考慮到被告已還押了一段時間，判其囚49日，緩刑24個月。



被告呂旭旺，43歲，報稱救護總隊目（摩利臣山救護站），被控兩項未經同意下發布私密影像。控罪指，被告於2021年10月30日及10月15日，在香港發布X的私密影像，而其意圖是該項發布致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，或知道該項發布會或相當可能會致使X受到侮辱、驚嚇或困擾，或罔顧該項發布是否會或相致使該事主X受到侮辱、驚嚇或困擾，而X沒有對被告該項發布給予同意，及被告不理會X是否同意該項發布。

被告另被控一項窺淫罪，指其於2021年11月23日，在旺角1936酒店某室內暗中拍攝事主Y，而Y所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及該事主Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及你不理會該事主Y是吞同意被你拍攝。

求情指案發時不知涉案行為屬犯法

辯方求情指，報告指被告不適合判處社會服務令，稱他案發時是因為不知涉案行為犯法才會犯案。辯方又指，涉案條例為新法例，案發時才剛生效不久，望法庭能考慮判處緩刑。

梁官判刑指，被告是經審訊被定罪，事主X及Y因而亦要經歷審訊，有關證物亦須當庭播放，這皆因被告未有尊重她們。至於事件會否對二人造成長遠的影響，法庭雖未有為她們索取創傷報告，但從她們即時的表現亦可見其感震驚、失望和被背叛。

裁判官指被告獲太太等支持 應好好珍惜

梁官自言不會就被告的個人生活作道德上的判斷，但他今獲太太、父母等家人到庭支持，應好好珍惜。對於辯方呈上的多封求情信，可見其工作認真，而曾因而獲嘉許，但其私生活卻與工作表現無大關係。

裁判官續指，涉案控罪的立法原意是懲罰和阻嚇，涉案影像有多少人曾觀看不得而知，但似乎並非只有X和Y看過。另報告並不建議判處被告社會服務令，判處罰款亦絕不可能，因而判處監禁亦並不稀奇。梁官最後考慮到被告已被還押了一段時間，已清楚坐監的滋味，就三罪判其囚49日，緩刑24個月。

案件編號：KCCC 2521/ 2022