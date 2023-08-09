政府擬修訂《噪音管制條例》　趕絕大聲公叫賣　設定額罰款1萬元

政府建議修訂《噪音管制條例》，禁止於公眾地方或附近範圍使用揚聲器進行叫賣，如不是使用揚聲器吸引他人注意商品，則可獲豁免。署方預計，菜檔、肉檔、流動小販，及電子設備檔販等，會受修例影響。政府建議亦就此修例設立定額罰款機制，金額設定為1萬元，加強管制住用處所和公眾地方噪音。



環境保護署今日傍晚（9日）發表諮詢文件，建議修訂現有《噪音管制條例》，禁止於公眾地方或附近範圍使用揚聲進行叫賣，叫賣內容為吸引他人注意貨物、商品或生意。當局指，如果於公眾地方或附近範圍使用揚聲器、但不是進行叫賣，例如商場戶外大型屏幕播放新聞、美食車播放音樂，播放與貨物、商品或生意並無關聯的內容，及餐廳食肆的入座編號等，則不屬修例建議下的叫賣行為，則不會禁止相關揚聲器的使用。

署方預計，大部分的店舖將不會受到修例建議影響，但店舖及商販，例如菜檔、肉檔、水果檔、酒吧、餐廳、流動小販、排檔商販、機頂盒成電子設備檔販等；臨時街站、路邊宣傳車及美食車或會受影響。

餐廳、酒吧播歌無問題

至於店舖商販進行沒有使用揚聲器的叫賣、食肆使用揚聲器安排取票、排隊或入座等；餐廳或酒吧播放音樂、新聞及球賽等，則不會受法例所限制。

對於有意見關注禁止使用揚聲器叫賣對店舖的業務營運和商品推廣可能會帶來若干不便，政府指，店舖仍可以透過其他不同形式吸引顧客。假若店舖或兜售活動不使用揚聲器而改以真人叫喊形式進行叫賣而對他人造成煩擾，有關的噪音仍會繼續受現行《條例》管制。

此外，政府放寬元旦、七一回歸、國慶日等10個節日慶祝活動的噪音規限，讓慶祝活動可於晚上11時後適當地進行。

住宅有嘈音 可定額罰一萬

根據現行《條例》第4條及第5條，在住用處所及公眾地方，於夜間或公眾假日的任何時間，產生擾人噪音；及於任何時間進行第5條特定的活動而產生擾人噪音，即屬犯罪。政府建議最高罰款調高至第5級5萬元，並建議設立定額罰款機制，授權相關執法部門發出定額罰款通知書懲處違例者，定額罰款的金額設定為1萬元。