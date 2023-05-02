田北辰參觀降噪音裝修工場倡用新工具　環保署擬推App供居民投訴

家居裝修噪音擾民，而且避無可避，去年施政報告提出要規管，環境及生態局建議修訂《噪音管制條例》，禁止在家居裝修時使用10公斤以上、俗稱電炮的撞擊式破碎機，以及施加破碎機使用時限，今年上半年諮詢持份者，以期明年莫擬條文，2025年實施。

立法會議員田北辰早前與環保署參觀一個裝修工程實驗室，觀察新式可降噪音的裝修工具，包括開槽機、撞擊式破碎機等，分貝數字有減少，仍有一定噪音，感到「心服口服」，並提議政府兩年後規定業界全部用新式裝修用具。

環保署首席環境保護主任（評估及噪音） 李志坤表示，署方將推出手機應用程式，可以辨認裝修噪音是源自那款裝修工具，讓公眾可舉報。



環境及生態局2月向立法會提交文件，建議修訂《噪音管制條例》(第 400 章)，以管制住宅裝修噪音，禁止在住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機（俗稱電炮），至於使用10公斤或以下的撞擊式破碎機（俗稱電鑽）就須呈報，以及限制使用時間等。

田北辰日前到柴灣，參觀粵港澳大灣區城市建築學會(香港)的裝修工程實驗室。該室分為兩部分，一部分模擬裝修工場、另一部分則為客廳，模擬普通民居在日常聽到鄰居裝修時的情景。兩間房各自有一個分貝計，當模擬裝修工場正使用一同裝修工具，可以看到該工場的分貝會達至100以上；不過在客廳的分貝就只有100以下。

工場使用逾10公斤電炮時 噪音分貝過百

學會分別示範了不同用具。可見用12.5公斤電鑽鑽牆時，工場的分貝達109至113，而在客廳的話，就有83.4分貝。

改用「油壓夾」夾碎石屎 噪音分貝低於100

田北辰聆聽時，就覺得客廳仍然有噪音，詢問學會有否其他工具示範，學會就示範以油壓夾夾碎「石屎」，在工場就量度到94.7分貝，而在客廳就只有69.7分貝。不過油壓夾夾碎「石屎」只需一秒鐘，聲響不多。

學會之後亦示範新式降噪的電鑽鑽牆，工場的聲響有106分貝，而客廳的聲響就只有68.9分貝。而示範開槽機，即在牆上鑽開電線坑道的工具，在工場達115分貝，在客廳就有70.9分貝。而使用新式開槽機，在工場就有109分貝。

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冀立法會加建時用新工具

田北辰在觀看示範後認為6至7公斤的裝修工具的聲響可接受，而他更非常欣賞油壓夾，「好正，可惜亦好貴。」他認為可以令裝修工程的聲音減少，幫助很多。他亦建議環保署在兩年後，規定業界使用新式用具，以及提出指引使業界知道那些工序可以新式或舊式用具。同時邀請環保署在立法會加建工程中使用新式工具。

環保署兩年後推App 可分辨裝修工具噪音

而李志坤就表示，環保署在以往監測住宅裝修噪音問題時，難以現場搜集證據，處理投訴有難度。但環保署將推出手機應用程式，可以分辨到鄰居裝修的噪音是否違規的裝修工具，就可讓居民有實則證據向環保署舉報。他預計應用程式會在2024年向立法會申請撥款，並在2025年開始讓市民下載。

他亦指如油壓夾等降噪工具，現時環保署正推行免費讓業界租借，只需上網登記就可租借，「都推廣緊，要畀（業界）慢慢適應。」