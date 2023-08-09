國安處熱線及微信接38萬條舉報　蕭澤頤：彰顯社會維護國安決心

警務處今日（9日）發布2022年年報，國安處截至去年年底，共拘捕236人，國安處舉報熱線及微信官方帳號，收到38萬條舉報信息。警務處處長蕭澤頤在年報中表示，數字彰顯社會各界共同維護國家安全的支持和決心。根據警方早前公布，截至今年7月30日，國安處共拘捕260人。



警務處處長蕭澤頤在年報中表示，國安舉報數字，彰顯社會各界共同維護國家安全的支持和決心。（資料圖片）

《香港國安法》在2020年6月30日實施，警務處處長蕭澤頤表示，警隊國安處截至2022年年底，拘捕236名涉嫌從事危害國家安全行為和活動人士，自2020年11月5日開設的國安處舉報熱線，2022年8月開設微信官方帳號，至去年底收到38萬條舉報信息，彰顯社會各界共同維護國家安全的支持和決心。

（警方fb圖片）

蕭澤頤又指，一直致力提升警隊和社區對恐襲的認知、預防、準備和應變能力，推廣「全民反恐 •見疑即報」，並設立「反恐舉報熱線」提供涉恐消息的市民更有機會獲得「反恐買金」。

本港整體罪案由2021年64,428宗增加8.7%至2022年70,048宗，蕭澤頤指，主要因為詐騙案按年增加約45%至27,923宗，警隊已拘捕逾1300人，涉及騙款金額超過20億元，而「反詐騙協調中心」的「防騙易18222」 熱線亦成功攔截逾13億元。