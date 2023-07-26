警隊北上招港生　收447份投考128人通過遴選　最快下周一獲聘警員

警隊「內地大學招募快線」去年11月起到內地招募升學港生，保安局今日（26日）表示，警隊已收到447份投考申請，截至今年6月底，有128名學生成功通過警員遴選程序，最快下周一（31日）獲聘，其餘申請仍在遴選程序當中。



據保安局向立法會保安事務委員會提交書面回覆，警務處於2022年11月起到內地各大城市舉辦「內地大學招募快線」，為內地港生舉辦招聘講座，並安排即場遴選。

警隊已收到447份投考申請，截至今年6月30日，有128名學生成功通過警員遴選程序，現正進行其他聘任程序，包括品格審查和體格檢驗，最快於本月31日成功獲聘，其餘319份申請仍在遴選程序當中。

3439名警員獲批延長服務至60歲

另外，警務處於2021年4月1日推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓2000年6月1日前入職政府的現職非首長級警務人員申請達退休年齡後延長服務至 60 歲。

參照政府現行的繼續受僱機制，警務處成立遴選委員會，依據申請人的工作表現、品行及健康狀況等準則審核每宗申請，並向批核當局作出推薦。批核當局會向獲推薦的申請人給予原則上批准，有關人員達到54歲時須經最後審核，才會獲正式批准。

截至今年4月1日，警務處共收到 8,661份申請，當中3,439人已獲批准∕原則上批准延長服務至60歲，而195人的申請不獲批准，佔申請人員的2.25%，原因包括工作表現、品行或健康狀況未符理想。其他申請仍在處理當中，並預計於2024年完成所有遴選工作。