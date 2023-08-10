區議會選舉年底舉行　廉署向滅罪、防火及分區委員會宣揚廉潔選舉

2023年區議會選舉將於今年12月10日舉行，廉政公署向統稱「三會」的「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」和「分區委員會」宣揚廉潔選舉信息，廉署亦會落區向市民宣傳廉潔選舉，避免誤墮法網。



廉署為政黨及政治團體安排法例簡介會，宣揚廉潔選舉。（廉署提供相片）

廉政公署因應最新選舉安排，將會出席全港18區超過100場撲滅罪行委員會、防火委員會及分區委員會會議，向委員講解《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)的規定，亦要注意避免干犯《防止賄賂條例》或其他相關罪行。

廉署亦會為政黨及政治團體安排法例簡介會，提醒有意參選人士和助選人員進行選舉工程時須留意的地方，並於香港島、九龍及新界區舉辦三場簡介會，供地區團體、樓宇管理組織及市民大眾參加。

廉署為政黨及政治團體安排法例簡介會，宣揚廉潔選舉。（廉署提供相片）

廉署會於全港超過100個地點舉辦快閃宣傳活動，透過互動遊戲向市民宣傳廉潔選舉信息；亦會製作全新教育短片，於不同法例簡介會及宣傳平台播放，提醒市民須遵守《選舉條例》，避免誤墮法網。

2023年區議會選舉將於今年12月10日舉行，選舉提名期由10月17日開始。根據《2023年區議會(修訂)條例》，區議會選舉的地區委員會界別及區議會地方選區的議席將由選舉產生，地區委員會界別是重塑區議會後的全新安排，由「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」和「分區委員會」(統稱「三會」)委員組成。