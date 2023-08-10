「一日三餐」結業　忠粉由開業支持至今感不捨　想對老闆說：加油

由前立法會議員譚文豪、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華合夥開設的旺角茶餐廳「一日三餐」昨晚（9日）在 網上宣布因近日加租、食材價格上升及人手不足，決定於9月30日結業。今日（10日）上午餐廳內坐滿食客，其中有由餐廳開業至今堅持光顧的熟客對結業表示不捨，亦有食客聞風而至首次前來嘗新。



疫後經濟尚未復甦，「一日三餐」同區亦見有一些「吉」舖落閘及張貼招租廣告，部分店舖前身為餐廳及飲品店。



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新界熟客高峰期每周光顧兩次

記者今早11時半到達位於旺角通菜街的「一日三餐」觀察，已有一條人龍在排隊等候午市堂食。王先生表示，由餐廳開業至今一直不時遠從新界，花費45分鐘，特地來餐廳光顧，「有啲咁好食嘅舖頭，執笠都唔捨得啦。」他最高峰期，每星期都會來餐廳兩次，有時亦會與親友一起來。

王先生指，該餐廳所有菜式都很好吃，而最愛的是悅和豉油雞飯。最後，他想對餐廳負責人表示：「加油囉，希望搵第二個地方開返囉。」

悅和豉油雞飯不僅是王先生的至愛，亦為其他食客的首選，包括光顧了餐廳約一年的張先生，他亦喜歡餐蛋麵及沙爹牛肉麵。

他指，剛剛從網上討論區得知結業消息，今日帶了兩個小朋友前來餐廳。對於餐廳結業，他表示：「當然有少少（不捨）嘅，好食嘛。」

食客一致推介：悅和豉油雞

每次覆診完便來餐廳光顧的黎婆婆指，餐廳很多菜式都很好吃，最喜歡的也是悅和豉油雞飯，「最緊要係新鮮！」

餐廳今日除了熟客前來光顧，亦有第一次來、已退休的楊先生。他因為退休生活清閒，故經常走訪香港各區不同類型及價位的餐廳嘗新，「各類型餐廳，唔同價錢嘅餐廳我到去，港島、新界啊度度去，尖沙嘴油麻地啊度度去，九龍城啊⋯⋯」楊先生指因為無意中在網上留意到「一日三餐」結業消息，故特地從清水灣前來嘗試。

通菜街一帶有其他食店結業

除了一日三餐將要結業，區內亦見有一些吉舖落下閘門及張貼招租廣告。在旺角通菜街、豉油街、花園街等皆有兩間或以上的吉舖，部分舖頭曾經為餐廳。而煙廠街亦有一間吉舖，先前為飲品店，並見閘門貼上招租廣告。

譚文豪一對子女每年都為餐廳設計月餅盒。（「一日三餐」Facebook）

月餅明起再供訂購

「一日三餐」六月時預售月餅，餅盒是由老闆譚文豪一對子女負責設計，是以登記證為概念，譚從政前本身是民航飛機師。該餐廳今日下午在Facebook宣布，明日（11日）再接受訂購月餅。為讓訂購了中秋月餅的客人如期取貨，會短暫續約，於9月30日最後營業。

今早來光顧的王先生亦已訂購餐廳的月餅，過往每年都有訂購，認為味道好吃。