譚文豪茶記「一日三餐」9.30結業　主因加租、食材加價、人手不足

疫後復甦步伐不似預期，多間小店接連宣布結業。因初選案還柙受審的前公民黨立法會議員譚文豪有份開設的旺角茶餐廳「一日三餐」今日（9日）在社交網站宣布，近日食材價格不斷上升、人手持續不足，加租安排亦令經營倍添壓力，故無奈作出結業決定，9月30日將為餐廳最後營業日，並呼籲有意頂手人士接洽。



結業公告指經濟復甦步伐不似預期 確保客戶取訂購月餅

「一日三餐」晚上在Facebook專頁發文，感謝客人過去三年的支持和指教，讓餐廳能捱過疫情，惟最近食材價格不斷上升，人手持續不足，經濟復甦步伐不似預期，加租安排亦令經營倍添壓力，故無奈作出結業決定，但餐廳會短暫續租，並將最後營業日訂於9月30日，以確保已訂購中秋月餅的客人能如期取貨。

「一日三餐」在帖文中承諾，會在餘下時間維持優質的出品及服務，亦會在結業時妥善照顧員工的需要，希望在結業前，再在餐廳與客人再會，「讓我們好好說再見。謹祝所有香港人身體健康、中秋快樂。」

結業消息傳出不足一小時，帖文已吸引逾4,000人給反應，不少人留下「喊喊」，更留言大嘆可惜和傷感，大讚餐廳出品美味，希望後會有期。

年中加租25%至每月10萬元

「一日三餐」位於旺角通菜街鴻輝大廈地下7號舖，在2020年12月開業，由有「飛機師」之稱的譚文豪與前黨友林瑞華開設，開幕日吸引不少市民圍觀支持。在開業後，譚文豪更不時到店內打點和協助送貨，但未幾便因初選案被捕還柙至今，未能親眼目睹店舖的成長和興衰。

《香港01》在6月報道，「一日三餐」原本月租8萬元，但租約在今年年中期滿，舖位一度重新放租，但「一日三餐」以10萬元續租，成交呎租約83元，較之前急增25%，以該店午餐鹹蛋蒸肉餅飯59元計，在加租後，每月需要賣出1,695碟才足夠交租。