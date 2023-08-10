劏房租管｜葵涌華星街業主濫收水費　判罰2000元　兩年內第9宗

葵涌華星街一個劏房業主涉嫌向租戶濫收水費，被控違反《水務設施規例》，被告今日（10日）在西九龍裁判法院承認兩項控罪，合共被罰款2,000元。水務署指，今次是自2021年修例後，第9宗同類型定罪案件，強調當局會致力打擊濫收水費的行為，包括加強巡查、改善獨立水錶申請和加強宣傳教育等。



水務署表示，去年12月接獲投訴，指有人向新界葵涌華星街一劏房租戶濫收水費，署方經調查及搜集證據後，向違反相關規例的人士提出檢控。涉嫌違例業主今日在西九龍裁判法院承認兩項控罪，各被罰款1,000元。

當局指，一直針對濫收劏房租戶水費的非法行為，主動巡查及提出檢控，自首宗案件於去年6月定罪以來，本案為第9宗定罪的同類案件，罰款金額介乎1,000元至5,000元。發言人表示，政府以跨部門及多管齊下的方式，致力打擊有關違法行為，除加強跨部門聯合巡查和改善獨立水錶申請外，亦加強宣傳教育，以增加向劏房租戶濫收水費的阻嚇力。

當局續指，水務署為協助業主在分間單位安裝獨立水錶，已推出計劃並簡化程序。為鼓勵業主參與有關計劃，水務署會豁免在該計劃下每個獨立水錶的水費按金，亦會豁免提供水錶的費用。每個獨立水錶帳戶會有獨立水費單供繳交水費，以及每四個月首12立方米免費的用水量。