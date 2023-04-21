劏房租管｜團體批條例漏洞多倡強制簽租約　以租金指數訂起始租金

劏房租務管制條例實施逾一年，關注基層住屋聯席聯同民間監察政府推行租管陣線今日（21日）在立法會改善基層住户居住環境事宜小組委員會開會前到立法會請願，批評條例漏洞多，負責執法的差餉物業估價署的執法力度強差人意，如同將舉證責任轉至租客，促請房屋局在條例生效一年後，盡快檢討條例，包括增加主動巡查和執法、強制訂立書面標準租約，並根據當局擬於下月底推出的租金指數，釐訂18區劏房起始租金。



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兩個劏房關注團體早上到立法會請願指，劏房租管條例仍有不少漏洞，包括只保障去年1月22日條例生效後的租約、並無法清晰釐訂業主的維修責任，劏房被濫收水電費問題仍然嚴重，更無訂下起始租金，令劏房的租金無限制，

他們特別提到，截止今年3月31日，差餉物業估價署識別了1524宗違例個案，當中只有38宗屬投訴，反映舉報效果不大，認為劏房戶憂慮遭到報復或迫遷，故會啞忍業主的違法行為，促請差估署增加主動巡查次數、搜證能力及加強執法力度，肩負起舉證的責任。

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房屋局和差估署最新文件，整理了過萬份收集到的AR2表格的租金資料，以分析18區劏房的租金指數，但卻未有交代訂立起始租金的時間表，只預計在五月下旬起在其部門網頁上公佈劏房租金的資料，供業主和租客商議劏房租金時作參考。兩個團體批評，租金資料庫只能增加不同地區劏房租金的透明度，未能調低現時難以負擔的劏房租金水平，促請當局加強收集AR2，以獲得更多租金資料，並參考每區的租金指數制訂起始租金。

兩個團體指，條例仍有許多漏洞「讓業主可鑽空子剝削劏房戶」，惟至今仍未見政府提及檢討租管條例的時間表，促請當局盡快檢討條例，以以堵塞法例漏洞，及早讓劏房戶受到劏房租務管制條例更有效的保障。他們並就此提出四大要求：

1/ 政府需盡快進行劏房租務管制條例檢討

2/ 設立「起始租金」，恢復合理租金水平

3/ 強制訂立書面標準租約

4/ 加強執法巡查違規劏房