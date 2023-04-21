劏房租管｜差估署首公布增新投訴表 團體批欠宣傳租戶仍恐被迫遷
劏房租務管制條例實施逾一年，房屋局副局長戴尚誠今日（21日）在立法會會議上，被問到當局一年內所收集到的「劏房」租賃通知書（AR2表格）遠低於本港劏房數目，質疑當局的執法成效。戴回應時首次披露差估署已在本月初推出新表格AR3，讓租戶反映業主提交AR2的狀況，認為租戶有新渠道反映意見。
不過，有關注劏房組織表示，當局在新措施推出半個月後才首次對外公布，形容是劏房租管條例一貫的宣傳弊病，而當局亦無交代收到表格後的跟進安排，難以釋除劏房戶對舉報業主後會被迫遷的疑慮，促請當局盡快交代相關細節。
▼「劏房租管實施一周年」系列▼
房屋局副局長戴尚誠稱劏房月租中位數有回落趨勢
戴尚誠在立法會改善基層住户居住環境事宜小組委員會會議上表示，根據差估署整合去年1月至今年1月的數據，劏房月租中位數在最尾3個月有回落趨勢，「預視到我哋嘅政策措施對劏房市場起到嘅作用」，認為當簡約公屋和過渡性房屋陸續落成後，環境惡劣和租金昂貴的劏房「係冇生存空間」，而劏房的租金亦會回落。
他續指，差估署數據亦顯示，即使是同區、樓齡和樓面面積相若的單位，租金相差普遍可達四、五成，顯示劏房的租金受許多複雜因素影響，而差估署每月公布的租金資料，可讓業主和租客磋商租金時，提供「務實同埋貼市嘅參考數據」，形容新措施「靈活務實」。
不過，劏房租管實施一周年後，所收集到的AR2表格僅約一萬份，佔所港劏房僅一成，當局揭發無提交表格的違例個案，卻只被警告，多名議員批評做法欠缺阻嚇性，促請當局加強執法，並跟進處理其餘的違例個案。
差估署助理署長詹婉珊回應質詢時指，當局已於本月6日推出表格AR3，即「租客查詢租賃通知書（表格 AR2）表格」，讓租戶填寫簡單資料後，便可查詢有關AR2的資料，強調當局接獲資料後便會介入調查，並會尋找相關人士，確立業主涉嫌違便會按法例跟進。她續指，當局已透過表格接獲查詢個案。
她續指，當局就巡查劏房所設立的特遣隊人數有12名骨幹成員，並已調撥人手，現時已有30多人處理查詢，以及調查、主動執法和跟進個案，而特遣隊亦會加密在傍晚和周末到劏房集中地巡查，期望能識別出更多涉嫌違例個案。
吳秋北、鄭泳舜再問起始租金是否「走數」
前運輸及房屋局局長陳帆曾表明，會在劏房租管條例推出一年後檢討，研究制訂起始租金。工聯會吳秋北和民建聯鄭泳舜追問政府就設立起始租金的態度，直指當局疑「走數」。戴尚誠僅表示，當局很有決心解決房屋問題，故會由根本做起，包括增加公營房屋供應，而租金資料庫亦有其參考價值，但未有正面回應制訂起始租金的時間表。
吳秋北質疑政府逃避最有用手段：（劏房戶）被昆咗10年
吳秋北稱：「你（戴尚誠）呢個答法都係喺度逃避呢個有用嘅手段，你畀公眾嘅感覺就係你唔想觸動起始租金，或者係你冇手段去處理呢個問題，於是你就繞過佢呢樣嘢」，他更形容捱貴租的劏房戶被「昆咗10年，你補救唔到！」
葵涌劏房居民大聯盟指未交代新投訴表執行細節
葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，據他了解，今日是當局首次公開披露已增設AR3表格，質疑當局在宣傳有關措施的成效。他續指，雖然當局近日曾將AR3表格郵寄到其組織，但未有交代執行細節，例如會如何向業主跟進相關個案和調查，未能釋除弱勢劏房戶對舉報業主有可能遭迫遷或報後的憂慮，促請當局盡快交代跟進方式，才能挽回劏房戶的信心，增加收集到的AR2、AR3表格和識別到的違例個案，增加劏房租管的成效。
政府將設租金資料庫 大聯盟：應以此釐訂起始租金標準
至於起始租金方面，他直指當局「走數」，並指當局若有意以租金資料庫取代起始租金的做法是「自相矛盾。」他表示，差估署文件提到，當局整理的劏房租金數據差異很大，亦未能就此找到結論，明言租金資料只可作參考作用，反問若租金資料庫有可靠性，便應以此作釐訂起始租金的標準。他續指，差估署去年僅接獲約一萬份AR2表格，亦即18區中，平均每區每月只有約40多份申請，在統計學上數據不足，難以成為劏房戶與業主討價還價的數據。
多名議員要求就取締不適切居所訂立時間表
另外，多名議員亦在會上要求當局就取締不適切居所訂立時間表，戴尚誠則強調，屋宇署每年會選取住用、綜合用途和工廈作大規模巡查，若發現有消防、通風、照明等更嚴重違規問題，將會採取執法行動，要求業主糾正。當局亦會與屋宇署進行聯合行動，並鼓勵受影響劏房戶遷往過渡性房屋，以配合打擊惡劣劏房的行動。
戴尚誠在議員要求後，交代為劏房戶安裝獨立水電表的進度，水務處在2021年6月至上月底，接獲81個安裝獨立水表的申請，當中42宗個案已獲批，合共129個劏房戶獲安排安裝獨立水表，現時有113戶已完成安裝；而電表方面則有52宗個案獲批，涉及180戶。
工程界議員盧偉國則批評相關數字太低，「既然有咁嘅政策，點可能佢個申請數量會咁低？我都真係好廢解。」
房屋局為協助執行劏房租管條例，委託地區組織成立6條區域服務隊，惟過去一年僅轉介153宗個案，被質疑數量過低，亦無助處理劏房戶困境。選委界議員洪雯就此提出質疑，並要求當局就此制訂關鍵績效指標（KPI）。房屋局副秘書長王明慧則表示，區域服務隊的原意是協助差估署做宣傳，有關隊伍須每月向政府提交報告，交代其工作進度，當局亦會有突擊巡查以評核其表現。她續指，當局每年會定期全面檢視相關隊伍的表現，在明年底合約期完結前亦會再審視其工作成效。