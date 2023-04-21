劏房租管｜差估署首公布增新投訴表　團體批欠宣傳租戶仍恐被迫遷

劏房租務管制條例實施逾一年，房屋局副局長戴尚誠今日（21日）在立法會會議上，被問到當局一年內所收集到的「劏房」租賃通知書（AR2表格）遠低於本港劏房數目，質疑當局的執法成效。戴回應時首次披露差估署已在本月初推出新表格AR3，讓租戶反映業主提交AR2的狀況，認為租戶有新渠道反映意見。



不過，有關注劏房組織表示，當局在新措施推出半個月後才首次對外公布，形容是劏房租管條例一貫的宣傳弊病，而當局亦無交代收到表格後的跟進安排，難以釋除劏房戶對舉報業主後會被迫遷的疑慮，促請當局盡快交代相關細節。



▼「劏房租管實施一周年」系列▼



+ 3

房屋局副局長戴尚誠稱劏房月租中位數有回落趨勢

戴尚誠在立法會改善基層住户居住環境事宜小組委員會會議上表示，根據差估署整合去年1月至今年1月的數據，劏房月租中位數在最尾3個月有回落趨勢，「預視到我哋嘅政策措施對劏房市場起到嘅作用」，認為當簡約公屋和過渡性房屋陸續落成後，環境惡劣和租金昂貴的劏房「係冇生存空間」，而劏房的租金亦會回落。

他續指，差估署數據亦顯示，即使是同區、樓齡和樓面面積相若的單位，租金相差普遍可達四、五成，顯示劏房的租金受許多複雜因素影響，而差估署每月公布的租金資料，可讓業主和租客磋商租金時，提供「務實同埋貼市嘅參考數據」，形容新措施「靈活務實」。

不過，劏房租管實施一周年後，所收集到的AR2表格僅約一萬份，佔所港劏房僅一成，當局揭發無提交表格的違例個案，卻只被警告，多名議員批評做法欠缺阻嚇性，促請當局加強執法，並跟進處理其餘的違例個案。

+ 1

差估署助理署長詹婉珊回應質詢時指，當局已於本月6日推出表格AR3，即「租客查詢租賃通知書（表格 AR2）表格」，讓租戶填寫簡單資料後，便可查詢有關AR2的資料，強調當局接獲資料後便會介入調查，並會尋找相關人士，確立業主涉嫌違便會按法例跟進。她續指，當局已透過表格接獲查詢個案。

她續指，當局就巡查劏房所設立的特遣隊人數有12名骨幹成員，並已調撥人手，現時已有30多人處理查詢，以及調查、主動執法和跟進個案，而特遣隊亦會加密在傍晚和周末到劏房集中地巡查，期望能識別出更多涉嫌違例個案。

吳秋北、鄭泳舜再問起始租金是否「走數」

前運輸及房屋局局長陳帆曾表明，會在劏房租管條例推出一年後檢討，研究制訂起始租金。工聯會吳秋北和民建聯鄭泳舜追問政府就設立起始租金的態度，直指當局疑「走數」。戴尚誠僅表示，當局很有決心解決房屋問題，故會由根本做起，包括增加公營房屋供應，而租金資料庫亦有其參考價值，但未有正面回應制訂起始租金的時間表。

吳秋北質疑政府逃避最有用手段：（劏房戶）被昆咗10年

吳秋北稱：「你（戴尚誠）呢個答法都係喺度逃避呢個有用嘅手段，你畀公眾嘅感覺就係你唔想觸動起始租金，或者係你冇手段去處理呢個問題，於是你就繞過佢呢樣嘢」，他更形容捱貴租的劏房戶被「昆咗10年，你補救唔到！」

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉。（資料圖片／陳葦慈攝）

葵涌劏房居民大聯盟指未交代新投訴表執行細節

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，據他了解，今日是當局首次公開披露已增設AR3表格，質疑當局在宣傳有關措施的成效。他續指，雖然當局近日曾將AR3表格郵寄到其組織，但未有交代執行細節，例如會如何向業主跟進相關個案和調查，未能釋除弱勢劏房戶對舉報業主有可能遭迫遷或報後的憂慮，促請當局盡快交代跟進方式，才能挽回劏房戶的信心，增加收集到的AR2、AR3表格和識別到的違例個案，增加劏房租管的成效。

政府將設租金資料庫 大聯盟：應以此釐訂起始租金標準

至於起始租金方面，他直指當局「走數」，並指當局若有意以租金資料庫取代起始租金的做法是「自相矛盾。」他表示，差估署文件提到，當局整理的劏房租金數據差異很大，亦未能就此找到結論，明言租金資料只可作參考作用，反問若租金資料庫有可靠性，便應以此作釐訂起始租金的標準。他續指，差估署去年僅接獲約一萬份AR2表格，亦即18區中，平均每區每月只有約40多份申請，在統計學上數據不足，難以成為劏房戶與業主討價還價的數據。

差估署指，當局就巡查劏房所設立的特遣隊人數有12名骨幹成員，並已調撥人手，現時已有30多人處理查詢，以及調查。（差估署新聞公告圖片）

多名議員要求就取締不適切居所訂立時間表

另外，多名議員亦在會上要求當局就取締不適切居所訂立時間表，戴尚誠則強調，屋宇署每年會選取住用、綜合用途和工廈作大規模巡查，若發現有消防、通風、照明等更嚴重違規問題，將會採取執法行動，要求業主糾正。當局亦會與屋宇署進行聯合行動，並鼓勵受影響劏房戶遷往過渡性房屋，以配合打擊惡劣劏房的行動。

戴尚誠在議員要求後，交代為劏房戶安裝獨立水電表的進度，水務處在2021年6月至上月底，接獲81個安裝獨立水表的申請，當中42宗個案已獲批，合共129個劏房戶獲安排安裝獨立水表，現時有113戶已完成安裝；而電表方面則有52宗個案獲批，涉及180戶。

工聯會議員吳秋北和民建聯議員鄭泳舜追問政府就設立起始租金的態度，直指當局疑「走數」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

工程界議員盧偉國則批評相關數字太低，「既然有咁嘅政策，點可能佢個申請數量會咁低？我都真係好廢解。」

房屋局為協助執行劏房租管條例，委託地區組織成立6條區域服務隊，惟過去一年僅轉介153宗個案，被質疑數量過低，亦無助處理劏房戶困境。選委界議員洪雯就此提出質疑，並要求當局就此制訂關鍵績效指標（KPI）。房屋局副秘書長王明慧則表示，區域服務隊的原意是協助差估署做宣傳，有關隊伍須每月向政府提交報告，交代其工作進度，當局亦會有突擊巡查以評核其表現。她續指，當局每年會定期全面檢視相關隊伍的表現，在明年底合約期完結前亦會再審視其工作成效。