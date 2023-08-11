13歲回教男童疑遭老師掌摑視網膜脫落　涉事學習中心今無人應門

香港穆斯林委員會接獲投訴指一名13歲男童，在穆斯林學習中心上課期間疑因為未能背誦出《可蘭經》其中一節經文，被老師多次掌摑致視網膜脫落。《香港01》今（11日）早到涉事Madrassa Taleemul Furqan Islamic Union位於鰂魚涌的兩間學習中心了解，兩間中心均無人應門，記者循電門外顯示可聯絡該處學習中心的電話致電查詢，一名英語男士回覆指：「I don’t know（我不知道）」後便掛線。記者再透過通訊應用程式及電郵學習中心查詢，暫未獲回覆。



據了解，警方昨日（10）接獲報案，指鰂魚涌益發大廈地下一個單位上周末（5日）發生懷疑虐兒案，至今未有人被捕。

消息：被指傷人「老師」在上址教授《可蘭經》2年

消息指，現場為一個位於住宅樓宇地下的 600平方呎單位，為由Taleemui Furqan(伊斯蘭聯盟)經營一所「穆斯林兒童宗教學校」，兒童可在該地點學習《可蘭經》，而被指傷人的「老師」在上址教授13歲事主及其他約20名學生約兩年。

13歲事主疑被人用手打背部和臉部

在上周末早上約9時，13歲事主在上址上課，由於錯誤誦讀《可蘭經》經文，被用手打背部和臉部，事主左眼受傷，翌日感到眼睛疼痛並求醫，至本周三（9日）接受眼科手術，目前仍在東區醫院留院。

記者今早分別後前往伊斯蘭聯盟（Taleemul Furqan Islamic Union）在鰂魚涌開設的兩間學習中心了解，惟兩中心大門緊鎖，拍門及按門鈴多時均無人回應，亦未見有人進出。

記者其後再致電門外顯示可聯絡該處學習中心負責人電話，獲操英語的男士回覆。然而在詢問多次有關學習中心開放時間，該男士只以英文回應不知道（I don’t know）後，直接掛掉電話。現場暫時未見有警方到場調查。