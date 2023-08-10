13歲回教男童疑因未背熟《可蘭經》遭老師掌摑　左眼視網膜脫落

香港穆斯林委員會指接獲家屬投訴，一名有視力問題的13歲男童日前疑因未能背誦《可蘭經》經文，遭宗教學校的老師掌摑致，出現飛蚊症和左眼視網膜脫落，須即時接受手術，直指對事件感到震驚，將會聯同法律顧問和其他穆斯林團體介入調查。

醫院管理局確認，周一（7日）有一名13歲男童因眼部問題到東區醫院求醫，兩日後接受左眼手術，正繼續留院治療，醫院已將個案轉介醫院社工跟進，家屬亦已報警。

社署則表示，今日（10日）接獲涉事男童的轉介個案，社署社工已聯絡其家人，將會評估其需要並適切跟進；教育局則表示，涉事地點並非註冊學猓，當局未接獲有關求助，但正主動了解事件。



香港穆斯林委員會在Facebook發文，接獲受暴力對待男孩的姊姊投訴，稱其年僅13歲的弟弟，本身有視力問題，需定期到眼科醫生覆診。其弟日前因未能背誦《可蘭經》部份經文，被老師掌摑，其弟表現緊張，亦無法記起相關條文，再遭同一老師掌摑多次（a few more times），令其眼睛通紅。男童事後告知母親被掌摑的情況，隨後更出現飛蚊症徵狀。

手術時間長達6小時 半年後要再做手術

其母隨帶兒子到醫院急症室求醫，其左眼被診斷出視網膜脫落（retinal detachment），影響半隻眼的視力，需要即時進行長達6小時的手術，半年後將須進行另一個手術。

其姊姊認為，相信今次並非其弟首次遭老師掌摑，惟其弟一直無向家人反映受虐情況，直至今次眼睛變紅後，才向母親透露情況。

香港穆斯林委員會指接獲家屬投訴，一名有視力問題的13歲男童日前疑因未能背誦《可蘭經》經文，遭宗教學校的老師掌摑致，出現飛蚊症和左眼視網膜脫落，須即時接受手術，直指對事件感到震驚。（資料圖片）

委員會：不能只將今次案件視為單一事件

穆斯林委員會指，看畢該男童受虐後的相片後，深感震驚，並已聯繫其家人，以了解事發經過，強調會方會與其家人、法律顧問，以及其他伊斯蘭團體保持聯繫、嚴厲地跟進此案，並強調「不能只將今次案件視為單一事件，因為事實並非如此。」

該會又指，所有伊瑪目、回教學校和宗教老師均要負責任地，以愛心、智慧和按照阿拉及先知的教義來教導年輕人，並要求所有家庭留意孩子的情況，不要讓他們受到任何身體、情感或精神虐待。

13歲男童8月7日到東區醫院急症室求診。（資料圖片）

醫管局：男童正留院監察 家屬已報警

醫院管理局回覆查時確認，一名13歲男童周一（7日）因眼部問題，到東區醫院急症室求診，獲轉介到眼科專科門診及安排入院跟進，並在周三（9日）接受左眼手術，現時情況穩定，正繼續留院接受密切監察及治療。

當局續指，家屬於手術後向醫生尋求協助，東區醫院已將個案轉介醫務社工跟進，而家屬亦已報警，東區醫院會全力配合相關政府部門的調查。

社署指，今日接獲涉事男童的轉介個案，社署社工已聯絡家人，並會就個案召開多專業個案會議，評估男童的福利需要並作出適切跟進。

教育局則表示，涉事地點並非根據《教育條例》註冊的學校，當局並無接獲相關查詢或求助，但正主動了解事件，若有需要，將會提供適切協助。

警方則指，東區警區一直與區內學校及相關團體保持緊密聯絡，如接獲相關報案會適時提供協助及作出調查。