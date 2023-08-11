回教男童遭老師掌摑　融樂會謝永齡：少數族裔體罰與港整體相若

香港穆斯林委員會指接獲家屬投訴，一名有視力問題的13歲男童日前疑因未能背誦《可蘭經》經文，遭宗教學校的老師掌摑，出現飛蚊症和左眼視網膜脫落，須即時接受手術。



融樂會總幹事謝永齡表示，在亞洲仍有不少父母沿用體罰教育兒童，但相信少數族裔的體罰個案與本港情況相若，而教師體罰學生更是極少聽聞。他表示，少數族裔因受到歧視、定型等因素，很多時候都會在發生虐待時啞忍，同意政府應增加宣傳香港文化及法律，教育其要爭取自己權益，並明白到如事件已過了法例所容許，應尋找什麼人協助。他也提到，隨着強制舉報虐兒立法，家長及兄弟姊妹亦要注意會否有兒童受到虐待並作出舉報。



謝永齡：少數族裔很多時在發生虐待時啞忍

融樂會總幹事謝永齡表示，以強硬手段令學童背誦《可蘭經》不智，「《可蘭經》咁重要係要背讀嘅，但未背到之前，最緊要係守《可蘭經》嘅一啲規條，而唔係話佢背唔到就懲罰佢。」他續指，在亞洲方面仍有不少父母沿用體罰教育兒童，但相信少數族裔的體罰個案與本港情況相若，而教師體罰學生更是極少聽聞。

他認為今次事件涉及教師操守又或者手法問題，因每位老師理應知道什麼可做什麼不可做，「（今次事件）唔係一個好嘅例子，亦唔係一個普遍嘅現象。」他提到隨着強制舉報虐兒立法，家長及兄弟姊妹亦要注意會否有兒童受到虐待並作出舉報。

他表示，少數族裔因受到歧視、定型等因素，很多時候都會在發生虐待時啞忍，「我哋好多時預到啲歧視嘅個案，就係唔會保障自己嘅權益」，加上不同族裔有其不同文化，「有啲真係會覺得唔好搞咁大件事」，故同意政府應增加宣傳香港文化及法律，教育其要爭取自己權益，並明白到如事件已過了法例所容許，應尋找什麼人協助。

謝永齡指在亞洲仍有不少父母沿用體罰教育兒童，但相信少數族裔的體罰個案與本港情況相若，而教師體罰學生更是極少聽聞。（資料相片／林靄怡攝）

謝永齡：需遵守香港法例 勿說文化容許就得

謝永齡補充，不同族裔的文化有時或與本港法例有抵觸，但如身處在香港，應要在文化與倫理中找出合理共通點，並要是合法才可以，「唔能夠話我嘅文化容許就得。」

他認為，港府沒有一個共融的政策，過往在尊重其他族裔文化的同時，未有系統地宣傳香港的價值觀，「可能有宣傳唔好虐兒，但係唔係真係咁入到屋，令到少數族裔嘅家長理解？我相信就唔係囉。」