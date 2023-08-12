甯漢豪：過往對未遵驗樓令舊樓業主過於寛仁　今後將加快檢控

旺角新興大廈早前霖石屎，擊穿九巴車頂。發展局局長甯漢豪今日（12日）在電台節目表示，屋宇署識別出逾千棟舊樓未遵從強制驗樓令，署方介入後料1年半內完成維修。甯漢豪指，現有法例下若業主不遵從強制驗樓通知，有機會被檢控，最高可被判罰5萬元及監禁1年，她承認過往政府在執法方面過於「寛仁」，即使延長驗樓限期仍未獲業主遵從，或相隔半年甚至數年才作出檢控，今後則會加快檢控工作。



發展局局長甯漢豪。（盧翊銘攝）

逾千棟舊樓未遵從強制驗樓令 政府介入後料年半內完成

發展局局長甯漢豪今日在電台節目表示，樓宇維修需要不同持份者一起合作去做，長遠需要加強樓宇維修，包括加強執法、協助業主和公衆教育。她重申，法例有要求業主在署方發驗樓令後遵從，不遵從已經違法，有機會被檢控。

甯漢豪亦提醒業主，不論室外或室內如因失修導致有傷亡，業主有機會負上民事責任或刑事責任：「所以好希望業主唔好輕視自己的責任，如果一直拖住唔做，就算買咗保險都會有排煩。」

她續指，屋宇署已識別出1100幢未遵辦驗樓通知的舊樓須要進行緊急維修工程，其中600棟正在檢測，400棟正在維修，一般需要5至6個月堪察，7個月完成維修，她預計維修工程可在一年半時間完成。

甯漢豪指，本港現時仍有3000多棟三無大廈需要做檢測及維修工程，期望由發展局、民政事務署、 市區重建局成立的三方委員會能協助業主成立或重新啟動法團。（資料圖片）

冀三方委員會 協助三無大廈成立法團

被問及針對「三無大廈」（即沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的大廈。）有何方法敦促業主驗樓。甯漢豪指，本港現時仍有3000多棟三無大廈需要做檢測及維修工程，期望由發展局、民政事務署、 市區重建局成立的三方委員會能協助業主成立或重新啟動法團。

甯漢豪又指，留意到「三無大廈」較難以聯絡到業主，現有法例下若業主不遵從強制驗樓通知，最高可被判罰5萬元及監禁1年，承認過往政府在執法方面過於「寛仁」，會延長驗樓限期，即使仍未獲遵辦，亦可能相隔半年甚至幾年才作出檢控，

她強調，政府未來有決心處理舊樓維修問題，對於已經發布「檢測令」的大廈已設寛限期至年底，若屆時尚有業主未有跟從，會作出相應檢控：「日後檢控會多做、加快做。」。

甯漢豪指，當局同樣需要藉私人市場力量進行舊區重建，包括研究降低強拍門檻，由以往8成業權降低至6成，並容許相連地段合計業權。她又指，部分私人發展商收購時參照市建局，提供同區7年樓齡補償，認為不能太待薄舊樓業主，同時業主亦不應叫價太高。