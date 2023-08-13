郵輪碼頭｜台旅客嘆2個月前坐的士等半小時　今乘巴士批指示不清

啟德郵輪碼頭規劃問題近日再引起關注，日前大批旅客需大排長龍。大型郵輪名勝世界壹號今日（13日）抵港，停泊於啟德郵輪碼頭。記者今早到碼頭了解旅客落船情況，各種交通工具旅客的等候情況，在政府推出若干措施後均有改善。巴士及穿梭巴士基本上不用排隊，大部份時間有車停泊等候旅客，而的士大部份時間亦是「車等人」的狀態，等候5至10分鐘便可上車。



有台灣旅客表示，兩個月前同樣乘郵輪到港，當時等候了約半小時，車費更達百多元；今日再度訪港則改乘新設的免費巴士路線，惟批評現場標示不清。另有回港市民指，外國的碼頭都有鐵路接駁，而且設有商場，相較之下啟德郵倫碼頭較為失色。



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穿梭巴士毋須排隊即可上車

為方便旅客前往市區，當局加設22R巴士專線來往啟德港鐵站，記者現場觀察巴士大約8至10分鐘一班，旅客到巴士站已可立即上車；而三條免費穿梭巴士線亦有不少旅客乘搭，同樣不用排隊便可立即上車。

另外，碼頭營運商向的士司機派發50元石油氣現金券，以吸引司機到碼頭接客。記者所見約10時已有數十輛的士等候乘客下船，亦不時有的士前來碼頭，但因為乘搭的士的人數較多，間中亦要等候5至10分鐘，雖然未能完全達到「車等人」的效果，但情況亦較之前改善。

楊先生與友人均表示對安排感到滿意，「排幾架車（的士）咋嘛」。他們提到上周亦有到場，排了約40分鐘才等到的士，笑言：「被外國人投訴就會好啲㗎喇。」

台灣旅客批指示不清

不過，亦有旅客認為巴士路線的標示不夠清晰，台灣旅客薛先生一家乘郵輪到港，他提到6月時亦曾乘郵輪到港，等的士等了20至30分鐘，車費亦高達百多元，所以今日打算乘搭免費的22R，但他認為車站的站牌不夠明顯，只能在寫滿巴士資料的白板尋找希望乘搭的路線，「比如說22R的站頭在哪邊，一個簡單的箭頭就可以。」

侯先生則是香港居民，乘搭郵輪返港，他提到外國的碼頭都會有地鐵或單軌列車接駁前往市區，但啟德只有巴士，外國人不熟香港巴士線路，較為不便，「好似我哋熟就冇所謂啫，唔熟好似盲頭烏蠅咁，又等成個鐘。」他認為配套不足，「乜都真係陰公，早到嚟𠵱度想食下嘢都冇，真係陰公。」提到外國的碼頭都有不少商場，「outlet啊，行下先先搵車搭，搭單軌或者地鐵都得。」