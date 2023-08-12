啟德郵輪碼頭丨被問政府是否反應慢　林世雄稱會提高交通暢達性

啟德郵輪碼頭近日有大批抵港旅客「排長龍」等候巴士和的士。被問到政府處理事件時反應是否太慢，運輸及物流局局長林世雄表示，政府會提高碼頭一帶的交通暢達性；巴士公司已經增加班次，相信可以處理問題，又稱下周六再有郵輪來港，政府會檢討措施成效。



日前有大型郵輪抵港後，啟德郵輪碼頭的交通配套不勝負荷，政府於8月9日推出新措施，包括安排一條特別巴士路線22R，以及增設三條免費穿梭巴士路線服務。（蘇煒然攝/資料圖片）

李慧琼要求局方思考碼頭定位 不能讓商舖「十室九空」

此外，民建聯主席李慧琼出席一個活動後指，郵輪碼頭是市民的重要投資，現時郵輪碼頭的安排非常不理想，要求局方思考碼頭定位，又表示不能讓碼頭內的商舖「十室九空」，希望政府短期有方向性的建議。

民建聯觀塘區議會主席柯創盛補充指，與會者關心郵輪碼頭對周邊發展能否起協同效應，促林世雄為重啟啟德集體運輸系統訂下時間表和路線圖。

李慧琼指，在會上各方意見都認為「多元組合」模式的環保連接系統不能滿足居民需要，未入伙居住簡約公屋的市民已不滿交通配套。她引述有居民指，希望在上、下班時間增加巴士班次，亦有居民提出引入綠色小巴，她會向運輸署反映有關提議。至於政府正就施政報告作諮詢，李慧琼希望政府重啟九龍東集體運輸項目，以及採納「激活」郵輪碼頭的相關建議。