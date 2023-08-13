郵輪碼頭丨姚柏良「獻計」　建議的士入碼頭接客　准加30元附加費

啟德郵輪碼頭交通配套不足惹人關注，立法會旅遊界議員姚柏良指，「自遊行」旅客對於的士的需求較大，認為除了向的士司機派發油券，政府可以考慮設立「附加費機制」，容許駛入啟德接客的士向乘客收取20元至30元的指定附加費，「我覺得作為遊客角度嚟講，佢好樂意㗎喎。」



政府日前已表明會重新檢視啟德郵輪碼頭發展定位，姚柏良表示，郵輪碼頭的規劃更錯，本來不只是「孤島」，但由於各方發展不一致，才導致今天出現缺口。



▼8月8日 啟德郵輪碼頭政府啟動多項交通配套首日情況▼



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姚柏良接受無綫電視節目《講清講楚》訪問表示，郵輪碼頭過去一直為人詬病之處，為的士不願駛入，「佢如果空載入去，有段咁遠嘅路，跟住出嚟，如果佢剩係去一程好短嘅市區……而佢要空車走入去，接返個客出返嚟，呢個對佢一個誘因，亦都係一個問題。」

他指出，自行規劃行程的遊客對於「點對點」交通、的士的需求較大，除了派發油券，認為可以考慮設立附加費機制：

會唔會可以考慮下，如果你畀的士入去郵輪碼頭，可唔可以有個附加費嘅機制呢？呢個其實都可以探討。你依家係透過派油券，咁如果能夠，真係可以設立一個機制，入去接客，係能夠加收20蚊、或者30蚊，做一個入去碼頭接客嘅指定附加費。我覺得作為遊客角度嚟講，佢好樂意㗎喎。等於你call的士，你要加錢。 立法會旅遊界議員姚柏良

姚柏良又表示，郵輪遊客上岸按不同優次分批上岸的安排一向存在，如果船上有更多資訊提供予客人，讓他們了解碼頭交通疏導情況，令他們可留在船上等待，相信他們會理解，「問題就係話，如果你冇將呢啲畀到客人，而客人要落到去係個車站等45分鐘，咁係人都有火啦。」

▼8月11日 「名勝世界壹號」郵輪停泊啟德郵輪碼頭▼



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倡營運商及政府加強溝通 研究發展水路配套

他認為，郵輪碼頭營運商負責整個碼頭管理，絕對不可能不知道郵輪業運作的情況，應擔任主導的角色，預先與運輸業界溝通，盡早準備，如果遇上不能解決的問題，則應與政府有關部門反映以及與郵輪公司溝通協調，希望今次「經一事、長一智」，各持分者研究如何建立一個溝通、問責的機制。

姚柏良指出，啟德郵輪碼頭不但要考慮陸路運輸，亦可發展水路配套，又指從規劃而言，郵輪碼頭本身不是「孤島」，發展大綱圖列明碼頭旁邊的直升機場原本規劃是提供跨境直升機服務，另設旅遊中心，集餐飲、購物、娛樂等商業活動，甚至建觀光塔：「郵輪碼頭本身規劃唔錯，問題係發展嘅步伐唔一致，而令到出現咗一個咁嘅缺口。」他強調，旅遊需要基建、配套先行，從規劃做起，否則之後發展需要再改變，則需花很大力氣以及付出沉重代價。

立法會旅遊界議員姚柏良。（資料圖片）

指遊客消費模式轉變 對本港經濟刺激有限

旅遊發展局統計數字顯示，上月近360萬人次旅客訪港，較6月上升逾三成。姚柏良表示，由香港與內地全面通關至今，復蘇步伐是「可喜」，預計下半年會維持穩步復蘇的狀態。對於遊客來港的消費模式轉變，對本港經濟刺激有限，他指，香港仍有吸引力，但仍面對人手不足的問題，尤其是酒店業，政府「補充勞工優化計劃」推出之後，最快明年才有人來港，希望政府解決人手問題加速、加快。