袁旭健退休｜90年代槍林彈雨破械劫案　2019年後防軟對抗護國安

上世紀80、90年代本港持槍劫匪橫行，當年有份「火拼」悍匪的新紥師兄、現為警務處副處長（行動）的袁旭健，即將「退下火線」。他接受《香港01》訪問時表示，當年槍林彈雨的畫面仍歷歷在目，當搜集到重要情報後，便要爭分奪秒採取行動，「同班同事着上件避彈衣就行動。」



長年任職刑偵部門，袁旭健在2019年反修例風波期間，率領刑偵單位調查刑事案件。隨着社會氣氛緩和，他強調警隊會密切留意地下化「軟對抗」行為，以維護國家安全，近期遊行示威「復常」，袁旭健重申市民享有言論自由，提醒「唔係講咗反對聲音就有問題，而係有冇危害國家安全，先係問題」。



警務處副處長（行動）袁旭健加入警隊37年，寄語同袍要成為一位有「心思」的警員。（廖雁雄攝）

預科畢業出班任督察 任重案組及刑事情報科

警務處副處長（行動）袁旭健在1986年加入警隊，當年以預科畢業生身份成為督察，出班後正值械劫案全盛時期，警匪街頭駁火不斷，回顧30多年前人稱「左輪（手槍）拼AK（AK-47自動步槍）」的年代，袁旭健仍然歷歷在目。

當時社會環境好多械劫案，經常發生，可謂槍林彈雨，當時我喺總區重案組工作，好多時上午收到情報，拎住個File就立即部署突擊行動，同班同事着上件避彈衣就行動。 警務處副處長（行動）袁旭健

袁旭健指當年警隊裝備不及現今精良，形容「如果冇擔心就一定講假」，但他強調「當時有同事並肩作戰，自己又年青，冇擔心得咁緊要」，隨着警隊與內地合作打擊，悍匪逐一落網，至90年代中後，市面回復平靜，他其後亦調往刑事情報科，專注情報搜集及安插卧底工作，瓦解多個犯罪集團。

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反修例期間心痛警員被起底 為青年犯罪入獄感可惜

2019年本港爆發反修例風波，袁旭健同年升任警務處助理處長（刑事），率領調查人員處理刑事案件，他指在這個「關鍵時刻」，有同事受傷、被「起底」，有家屬受恐嚇，感到十分心痛，同時「眼見青年受網上假消息、假新聞煽動上街，甚至犯下嚴重罪行，被判有罪入獄，係非常之可惜。」

重申批准示威與否視乎重有無危害國家安全

袁旭健說，本港已由亂到治，走向由治及興，警隊會保持警愓，防止不法之徒透過地下化「軟對抗」危害國家安全。他強調，市民仍然享有言論自由，「唔係講咗反對聲音就有問題，而係有冇實在煽動意圖、危害國家安全，先係問題。」

他又指，市民根據《基本法》享有遊行示威權利，但不能影響他人，「警隊審批遊行示威，係沿用一貫宗旨，以現有機制考慮法庭判例、遊行性質、路線、人數、往積，根據呢啲因素作為評估」，他又提及必須有所慎防，「大家都睇到，2019年之後，當時只可以講好多外國勢力嘅動作，或者動機大家都睇到喇。」