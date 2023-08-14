廉署查中大｜查錫我：段崇智處熱廚房　受查機構段妻負責令人聯想

撰文：孔繁栩
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廉政公署上周五（11日）發新聞公告，指回應傳媒查詢，證實正就調查香港中文大學轄下一所2018年成立的醫學中心。有指涉事醫學中心負責人是中大校長段崇智太太羅聞亞。

曾任廉署總調查主任的大律師查錫我今日（14日）指出，廉署一向不會洩露調查內容，認為今次公開披露做法不理想，對任何人都不公道。他又指，「段校長呢排喺個熱廚房入面，受查機構又係佢太太（負責），難免令人有聯想」。

查錫我。（資料圖片）

查錫我在商台《在晴朗的一天出發》表示，廉署一向堅守原則，不會洩露調查內容及受查對象，以保障任何人，包括受查人士的權益，否則會對相關人士不公道。

指廉署一向不披露任何調查　否則不公道

他又指，基於《普通法》下，任何人士都假設清白，「除非拉上法庭，根據《普通法》公開審訊，就要公開，否則不會披露任何調查或對象」。

提及涉事機構「某程度上不理想」

查錫我指出，今次公告雖然沒有洩露受查對象，但有提及涉事機構，他個人認為「某程度上不理想」，「段校長呢排喺個熱廚房入面，調查相關機構又係佢太太，難免令人有聯想，呢個聯想係咪合理又係另一個問題，你問我覺得係相當唔公平，對段校長嘅太太，指控係咪佢太太呢？可能係佢下屬，甚至唔成立都未頂架喎。」

廉政公署指出，正調查中文大學轄下一所2018年成立的醫學中心進行調查，懷疑有人在處理該中心的撥款及運作過程中涉嫌貪污、公職人員行為失當及挪用公款，暫時未有人被捕。廉署會見相關人士及根據法庭批出的手令進行搜查。

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