Foodpanda、戶戶送涉違競爭例願改條款　競委會：正審視公眾意見

競委會今年六月指，香港兩個主要外賣平台Foodpanda及Deliveroo戶戶送與餐廳合作時提出獨家合作或價格限制等條文，可能違反《競爭條例》，平台其後承諾修訂「獨家條款」，競委會就此諮詢公眾。競爭事務委會主席陳家殷今（10日）指， 相關公眾諮詢已完結， 正審視、審議相關意見， 適時會再向公眾交代。



競委會主席陳家殷：公眾諮詢意見見相當多及廣泛

競委會早前指，Foodpanda及Deliveroo戶戶送中與餐廳訂立的部分協議如以收取較低的佣金為誘因， 吸引餐廳獨家合作; 限制合作餐廳獨家合作; 阻止合作餐廳透過自家銷售渠道或其他網上外賣平台等，涉違反《競爭條例》， 並就此諮詢公眾。競爭事務委會主席陳家殷今（10日）指，公眾諮詢已完結，意見相當多以及廣泛，正陸續審視、審議相關意見， 適當時候會再向公眾交代。

陳家殷：非每宗案件都需要呈上競爭事務審裁處

他又表示， 相信隨著競委會的推廣以及教育工作，可以令相信香港的商戶應越來越留意及了解他們要注意的地方。他認為，並非每宗案件都需要呈上競爭事務審裁處，最重要是幫助消費者和商戶。若有關企業願意作出承諾，亦可以有效處理違反《競爭條例》的商業行為。

競委會建議刪除疑反競爭條文

競委會曾建議，Foodpanda及Deliveroo戶戶送修訂或刪除擬反競爭條文，如修訂獨家條款，即使餐廳日後與其他新晉及小型平台合作，亦不會失去獨家合作時所享有的商業獎勵；讓餐廳可在自家銷售渠道及其他網上外賣平台，提供較低的餐點價格；修訂違反獨家合作條文，讓獨家合作餐廳更容易轉為同時與其他平台合作等。

競委會（資料圖片）

陳家殷樂見香港仔魚類批發市場價格有改善

另外，陳家殷表示，多個部門早前聯合打擊香港仔魚類批發市場內非法活動，包括涉嫌「合謀定價」，兩次行動中有收集文件及資料，亦有按條例權力發出通知書，要求涉嫌違反競爭條例人士提交資料，調查工作仍在進行中，他指，樂見有報道指漁市場價格事後有所改善。