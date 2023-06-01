競委會指Foodpanda及戶戶送或違競爭條例　窒礙新平台進入市場

競爭事務委員會今（6月1日）公布，由於Foodpanda及Deliveroo戶戶送兩大網上外賣平台，與合作餐廳所提出的獨家合作或價格限制等條文，或有損市場競爭，以致新晉及小型外賣平台難以加入競爭。

就此，競委會按《競爭條例》第60條，建議兩大平台作出承諾，修訂及刪除相關條文，以釋除疑慮，並由即日起向公眾展開諮詢，再決定是否接受他們的承諾。



兩大平台構成網絡效應 後來者難加入競爭

競委會發言人表示，Foodpanda及Deliveroo兩大網上外賣平台的市佔率逾90%，其他平台例如較知名，但已退出香港的Uber Eats市佔率最高時亦不足10%，其餘HKTVMall、Honestbee等亦選擇退出市場，未能對兩大平台構成競爭。

競委會發言人認為，外賣平台上的餐廳愈多，愈能吸引更多顧客，間接構成網絡效應，讓其他後來加入的網上平台更難加入市場。

限獨家合作及價格限制條文或有損競爭

競委會調查發現，Foodpanda 及Deliveroo與合作餐廳訂立的協議，包括以下條文：

1）如合作餐廳願意獨家合作，Foodpanda或戶戶送可收取較低的佣金率，涉及獨家條款條文；



2） 限制合作餐廳由只獨家合作，若轉為同時與其他平台合作，或會懲罰餐廳，涉及違反獨家合作條文；



3）阻止合作餐廳透過自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的價格，涉及價格限制條文；



4）Foodpanda另外要求餐廳在採用外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取服務，涉及搭售條文，實際上餐廳亦難以取消。



澄清並非干預市場或針對大公司

競委會發言人強調，兩個平台並非有合謀定價的行為，並指獨家合作沒有犯法，亦不是干預市場或針對大公司，強調競委會只是根據《條例》，考慮相關情況是否損害競爭，「明白獨家係商業行為，某啲情況下更加會促進競爭。」

然而，因應本港的網上外賣平台市場環境，競委會認為，相關條文可能會妨礙新成立或小型平台，難以進入市場及擴張業務，以致餐廳及消費者無法享受有效競爭所帶來的好處，或產生反競爭效果。

建議兩大平台承諾修訂或刪除擬反競爭條文

就此，競委會認為，兩大平台對餐廳所施加的某些要求，或違反《條例》的第一行為守則，損害市場競爭，因此要求兩大平台按《競爭條例》第60條作出承諾，以釋除競委會的疑慮，包括：

1）修訂獨家條款，即使餐廳日後與其他新晉及小型平台合作（過往在本港市佔率未曾超過10%），亦不會失去獨家合作時所享有的商業獎勵，例如較低的佣金率；



2）修訂違反獨家合作條文，讓獨家合作餐廳更容易轉為同時與其他平台合作；



3）刪除價格限制條文，讓餐廳可在自家銷售渠道及其他網上外賣平台，提供較低的餐點價格；



4）（僅涉及Foodpanda）刪除搭售條文，讓餐廳可自由選擇是否使用Foodpanda的外賣自取服務。



競委會（資料圖片）

擬設匯報及監察機制確保兩大平台遵守承諾

Foodpanda及Deliveroo提出，將在承諾生效的90日內，對現有協議的修訂，通知其合作餐廳。有關承諾的有效期將由生效日起計為期三年，並設有恆常的匯報及監察機制，以確保遵守承諾。競委會發言人認為，相關承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此擬接受該等承諾。

邀請各界提供意見 最遲6.15提交

除了Foodpanda及Deliveroo各自的承諾內容外，競委會亦同時發布諮詢通知，及常見問題，就該事宜提供更多資料，有關文件已上載至競委會網站。

競委會邀請各界人士對建議的承諾提供意見，最遲在今年6月15日下午6時前提交，其後再決定是否接受相關承諾。