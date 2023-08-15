香港今年年中人口約749.8萬增15.2萬　止跌回升主因17.4萬淨移入

政府統計處今日（15日）公布，香港2023年年中的人口約為750萬人，較2022年年中比較增加15.2萬人，升幅為2.1%。統計處指，期內人口上升，主要由於期間錄得17.4萬名香港居民淨移入，包括3.1萬名單程證持有人的移入以及14.3萬名其他香港居民的淨移入。同期，人口錄得2.2萬人的自然減少、即死亡多於出生，出生人數為3.26萬人，死亡人數為5.46萬人。



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統計處數字顯示，2023年年中香港人口的臨時數字為7,498,100人，與2022年年中人口7 ,346,100人比較，增加152,000人，升幅為2.1%。

統計處指，期內人口上升，主要由於期間錄得174,000名香港居民淨移入、即移入多於移出，包括31,000名單程證持有人移入及143,000名其他香港居民的淨移入。同期，人口錄得22,000人的自然減少、即死亡多於出生，出生人數為32,600人，死亡人數為54,600人。

政府發言人指，本港的疫情防控措施在二2022年下半年開始穩步放寬，香港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，使不少在疫情期間留在外地的香港居民返回香港，同時亦有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港，致使2023年上半年錄得大量居民淨移入。