教總：新老師合約生效前暑假返工無勞保　籲教局撥資源買特別保險

距離開學尚有兩個多星期，教育工作人員總工會今日（16日）表示，收到不少新入職或轉職老師反映，學校在合約九月一日生效前，已安排暑假期間返校準備新學年工作及參與會議，期間不只無薪，亦不受勞工保險保障，只能受到第三者保險保障。



工聯會立法會議員梁子穎預料，約一千名新教師涉及有關情況，認為未發生大意外只是僥倖，建議校方可購買臨時意外保險，教育局亦可增撥資源，購買特別保險以保障未到任教師的權益。



教總：料約千位新入職教師合約生效前到校工作

教總表示，如教師應學校「邀請」，要求入課室教學或出外帶隊等，已便符合工作定義，理應受薪及獲勞工保障。如老師合約生效前入校工作，即以「訪客」而非僱員身份，則只獲第三者保險保障，一旦發生意外，保障範圍較窄。

梁子穎指出，新教師或轉職教師提早到校準備開學的情況十分普遍，以每間學校有新老師入職估算，「保守估計𠵱家香港小學同中學都超過一千間，其實基本上出現𠵱個情況起碼都有一千人係涉及𠵱個情況。」他認為未發生大意外只是僥倖，部分涉輕微撞到、擦傷等或未有通報，希望教局能正視問題，多重保障新入職老師及校方。

教總會長余綺華表示，今年收到有十多宗求助查詢，較以往每年接獲約3至5宗為多。她建議以短期合約或特別保險的方式保障新入職老師。

暑假期間沒勞保工作問題存在多年 教總：剝削行為

教總指出，新入職或轉職教師暑假期間沒勞保工作的問題已存在多年，形容是剝削的行為，建議學校應避免安排室外活動的工作，如涉及一些機械操作、電動工具、進人特別場地等均需避免，並留待教員正式上任後處理，讓員工和學校有應有的保障，亦為有關老師購買臨時意外保險，由校方及教師互相訂立，意外發生時按投保額賠償。

另外教總亦建議教育局增撥資源購買特別保障，涵蓋8月下旬，以保障新入職又未到任的教師參與開學前事務，又建議當局向學校發出指引，列明未到任老師可接受工作範圍。

A老師為中學合約老師，合約期原於2023年8月31日完結，之後便會轉校工作，不過今年6月30日校方以學校資源限制為由把會員A老師的合約期提前於2023年7月31日完結。（馬煒傑攝）

有學校以「資源限制」為由 提早向合約老師解約

除提早入職外，有老師反映校方以學校資源限制為由提早完結教師合約，A老師（化名）為中學合約老師，合約期原於今年8月31日完結，之後便會轉校工作，不過校方於6月30日，以學校資源限制為由，把會員 A 老師的合約期提前於7月31日完結。

根據《僱傭條例》，如僱主單方面更改僱傭合約主要條款，僱員有可能以「不合理的更改僱傭合約條款」為理由，向僱主提出補償申索。教總指，勞工處接受會員A老師的投訴，而由於他曾於學校開學前被通知回校工作，亦會協助他追討合約期前工作的薪酬及超時工作工資。