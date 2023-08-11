13歲回教男童被宗教學校教師掌摑　35歲巴裔男子涉傷人被捕

13歲回教男童懷疑因未背熟《可蘭經》被宗教學校的教師掌摑，致左眼出現飛蚊症和視網膜脫落，男童日前在東區醫院接受眼部手術後，其家屬向醫院求助並報警。警方今晚（11日）表示，經調查後，今日在在觀塘拘捕一名35歲巴基斯坦籍男子，涉嫌「虐待兒童」，被捕男子現正被扣留調查，他在宗教學校已教授受傷男童等約20人兩年。



被捕男教師教受傷男童等約20人兩年

警方今晚在啟業邨拘捕35歲巴基斯坦籍男教師KHAN Shahzad，涉疑虐待13歲巴基斯坦籍中一男童。

事發於上周六（5日）早上9時，13歲男童在鰂魚涌英皇道1048-1056號益發大廈地下 Taleemui Furqan 伊斯蘭聯盟經營的一所madrassa（穆斯林兒童宗教學校） 學習《可蘭經》，因錯誤地讀了《可蘭經》經文，疑兇用手打男童背部和臉部，男童的眼鏡導致他左眼受傷，翌日(6日)感到眼睛疼痛並求醫，到周一(7日)在東區醫院接受治療，於周三（9日）接受眼科手術（視網膜脫離），周四（10日）報案。

該穆斯林兒童宗教學校約600平方呎，疑兇已在該校教授男童及其他約20名學生大約2年。

香港穆斯林委員會日前接獲舉報，指接獲男童姊姊舉報稱，其有眼疾的弟弟在位於鰂魚涌的宗教學校「Madrassa Taleemul Furqan Islamic Union」上課期間，因未背熟《可蘭經》，被導師掌摑，致左眼視網膜脫落，影響半隻眼的視力，男童周三（9日）在東區醫院接受長達6小時眼部手術，但仍感到痛楚，亦未能其視力能否恢復。