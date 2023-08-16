《晴報》9.15出版最後一期　學者：免費報較易被取代　料前景黯淡

近年傳媒行業面對極大轉變，多間傳媒結業，香港經濟日報集團旗下免費報章《晴報》今日（16日）宣布，將於9月15日出版最後一期，轉為網上媒體，不再印刷實體報紙。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機表示，網絡時代下紙媒式微是大趨勢，免費報紙前景前景並不樂觀，情況難以扭難。他解釋，閱讀習慣改變是其中一大主因，「搭車個陣時啲人都係拎住個手機睇嘢，好少會拎住份報紙，或者印刷刊物」；而且相對傳統報紙，免費報更加容易被取代，內容主要是簡短新聞及專欄，但互聯網亦有大量資訊，形容免費報的黃金期早已過去，即使轉為網媒亦難「殺出條血路」，「睇唔到有啲咩空間可以依然以繼續做得住，情況比較黯淡少少」。



《晴報》宣布於9月15日出版最後一期。（《晴報》Facebook截圖）

市民閱讀習慣改變 以手機取得資訊

《晴報》今日在社交網站稱，經濟日報集團因應市場發展，《晴報》將於2023年9月15日出版最後一期，而網上版《晴報》 將不斷強化健康、娛樂、家庭生活資訊。

蘇鑰機回應《香港01》查詢表示，免費報紙的前景並不樂觀。他解釋，市民閱讀習慣早已改變，領取免費報紙的市民減少；而免費報本身的主要讀者群之一，正是上班、上學途中的市民，惟現時各人主要以電話吸收資訊，加上車廂擠迫難以讀報，「搭車個陣時啲人都係拎住個手機睇嘢，好少會拎住份報紙，或者印刷刊物」。

免費報少獨家新聞 靠專欄文章吸客 網絡時代易被取代

蘇鑰機續指，紙媒式微是大勢所趨，但免費報紙的情況尤為惡劣。他表示，免費報本身版面有限，新聞內容簡短，亦甚少有獨家內容，其一大賣點是專欄文章，但互聯網發達，已有大量網上資訊，專欄的吸引力都下降，令到免費報更易被取代。至於傳統收費報章，他指經營情況同樣困難，但內容較詳盡，亦有不同的分析文章，當有大新聞時，其發揮空間較大，相對而言仍有一定生存空間。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機（資料圖片／高仲明攝）

免費報轉型網媒仍難生存 九成讀者看實體版

問到轉營網媒是否出路，蘇認為同樣困難，根據其過往的調查，逾九成的免費報讀者，都是閱讀實體報紙，瀏覽網上版的不足5%；而且更要與現存網媒競爭，「唔係咁易殺出條血路」。他續指，免費報的黃金期於大約十多年前，近十年其市場已經開始萎縮，「睇唔到有啲咩空間可以依然以繼續做得住，情況比較黯淡少少」。