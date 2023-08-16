《晴報》宣布將於9.15出版最後一期　稱因應市場發展作出有關決定

再有免費報結束業務！香港經濟日報集團旗下免費報章《晴報》今日（16日）在社交網站表示，經濟日報集團因應市場發展，《晴報》將於9月15日出版最後一期。貼文又稱，網上版《晴報》 將不斷強化健康、娛樂、家庭生活資訊。周二（15日）有消息傳出，《晴報》在9月15日發行最後一份印刷版報章，並需重整架構，未來將遣散部分員工。



近年傳媒行業面對極大轉變，多間傳媒公司相應結業。周二有消息指，《晴報》將於9月15日發行最後一份印刷版報章，並需重整架構，未來將遣散部分員工。據了解，負責日常報紙營運的記者將會全部裁走。

《晴報》今日在社交網站稱，感謝讀者對見證《晴報》由免費報章全面轉型為，網上電子媒體，並指經濟日報集團因應市場發展，《晴報》將於2023年9月15日出版最後一期，而網上版《晴報》 將不斷強化健康、娛樂、家庭生活資訊，為家庭及中產具消費力上班族帶來內容、視訊，並同時提供精明消費及Jetso送禮等。

《晴報》於2011年7月27日創刊，該報網站形容報章內容針對中產具消費力上班族，包含港聞、國際、中國、財經、娛樂消閒、親子、健康及旅遊等範疇。