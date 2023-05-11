尊子漫畫｜李立峯稱容不下的是諷刺不是漫畫　界線模糊創作難拿捏

《明報》周日（14日）起停止刊登約40年的《尊子漫畫》專欄。中大新聞傳播學院教授李立峯不揣測《明報》相關決定原因，從客觀環境分析，《尊子漫畫》多次遭到政府不同部門批評，在有新聞機構及傳媒人被控煽動罪下，對新聞機構明顯造成壓力，他相信香港媒體未來難容下諷刺式政治漫畫： 「唔係漫畫不能存在，係諷刺唔能夠存在。」



《明報》周四繼續刊出新的尊子漫畫。（明報新聞報）

《明報》公布尊子漫畫周日起停刊 感謝40年來一起見證時代變遷

政治漫畫有不同表達方式 包括諷刺、嘲諷及開玩笑式

《明報》刊登的《尊子漫畫》自去年10月起，多次被政府不同部門批評扭曲事實、嘩眾取寵等，李立峯表示，漫畫有不同表達方式，包括可以諷刺、嘲諷形式，針砭時弊，帶出社會問題疑慮、批評，過程多採用誇張、開玩笑式的手法。

李立峯：唔係（政治）漫畫不能存在 係諷刺不存在

他指，諷刺漫畫在西方社會十分普遍，過去在香港亦是一個傳統，然而繼港台節目《頭條新聞》年前停播、到《尊子漫畫》即將停刊，以諷刺手法針對時弊或消失， 「一樣係香港幾廿年嘅嘢𠵱存在唔到，唔係漫畫不能存在，係諷刺唔能夠存在。」

一樣係香港幾廿年嘅嘢𠵱存在唔到，唔係漫畫不能存在，係諷刺唔能夠存在。 中大新聞傳播學院教授李立峯

中大新聞傳播學院教授李立峯認為，事件反映香港媒體容不下諷刺式的漫畫。（資料圖片）

《尊子漫畫》去年起屢遭政府部門批評 李立峯稱對機構造成一定壓力

李立峯表示，無法估計《明報》決定原因，從客觀環境分析，《尊子漫畫》刊登有40年，風格保持一致，惟自去年起屢遭政府不同部門批評，固然對機構造成壓力，加上有傳媒及傳媒人被控煽動罪個案，令機構刊登諷刺漫畫存一定風險。

他認為，事件反映香港媒體難容下諷刺式漫畫，在模糊界線之下，創作難以拿捏，「唔見得有咩係絕對安全」，亦「無人可以走出嚟話一定得」。他認為，所謂拿捏界線，只是視乎是否有人願意以不同方式，繼續嘗試表達價值理念和批評，「就好似做記者，你面對敏感議題，你寫篇文、點登、點寫，每次都係拿捏緊。」