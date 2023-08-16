郵輪碼頭｜海洋光譜號周六再訪港　將增設兩條巴士線往尖沙咀觀塘

大型郵輪海洋光譜號周六（19日）將再臨啟德郵輪碼頭，港府最新公布有關當日應對預案，包括會特別為今次海洋光譜號航次開設往尖沙咀的20R和往港鐵觀塘站的25R兩條特別巴士路線，料每半小時可應付900人次。



同時，由於該航次訪港旅客只會在港逗留一天，的士服務料有大量需求，之前已落實的加強措施將會繼續，包括透過即時通訊系統作出預告和頻密提供實時資訊、加強電台廣播和向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券等。



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文化體育及旅遊局今（16日）表示，政務司副司長卓永興日前召開第二次跨部門會議，檢視上星期三個郵輪行程時所採取的一系列疏導措施後，就海洋光譜號星期六再度訪港，制定應對預案。

原先往尖沙咀穿梭巴士改為只往返西九文化區及九龍站

公共交通方面，當日安排包括：

1.公共巴士22R特別路線（往港鐵啟德站）繼續營運，港鐵啟德站會加派人手和標示協助



2.特別為此航次開設20R（往尖沙咀）和25R（往港鐵觀塘站）兩條特別路線



3.穿梭巴士服務方面，會繼續提供三條免費路線及會加班服務。當中，接駁港鐵金鐘站及花園道纜車站，以及前往旺角的兩條服務路線維持不變；原先前往尖沙咀的路線，改為只往返西九文化區及港鐵九龍站



續向到郵輪碼頭接客的士司機派$50石油氣優惠券

4.繼續透過即時通訊系統作出預告和頻密提供實時資訊、加強電台廣播和向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券等。



▼8月9日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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海洋光譜號搭載4500旅客來港 3400人會用公共交通往不同目的地觀光

政府指，海洋光譜號將周末搭載4,500名旅客訪港，約1,100人會參與由郵輪公司安排的岸上行程，餘下3,400人則會主要利用公共交通前往不同目的地觀光。按旅遊事務署的要求，郵輪公司會將乘客分流下船，以及在船上向乘客提供足夠的交通資訊和事先了解他們的交通選擇，讓郵輪碼頭營運商在政府部門協助下作出妥善的安排。

政務司副司長卓永興（左一）日前主持第二次啟德郵輪碼頭交通協調統籌會議，文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左二）、文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖（左三）、文化體育及旅遊局副局長劉震（右二）和旅遊事務專員沈鳳君（右一）一同出席會議。（政府新聞處）

至於名勝世界郵輪今日（16日）、周五（18日）和下周（20日）的三個航次，當局指除22R特別巴士路線和三條免費穿梭巴士的服務班次會按需求適當調整外，相關的服務安排大致維持不變，以便政府再觀察有關情況並確保下船安排持續順暢。政府發言人表示，過去一個星期經政府介入下，郵輪乘客下船後離開啟德郵輪碼頭的安排𣈱順，乘客亦對安排普遍表示滿意。

▼8月11日 「名勝世界壹號」郵輪停泊啟德郵輪碼頭▼

