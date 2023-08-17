申訴署調查揭逾兩成長者領社區券後無用 6區中心服務名額不足

撰文：林穎嫺
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「長者社區照顧服務券試驗計劃」推行至今10年，計劃今年起恆常化，分階段在2025/26年度前，將受惠人數增加一半至1.2萬人。申訴專員公署今日（17日）發表主動調查報告，指截至去年底，雖然社區券使用率已上升至86%，但過去曾錄得逾兩成長者領券後從未使用服務便離開計劃，建議當局定期了解無使用社區券長者的情況，以及邀請新加入《中央輪候冊》上的合資格長者申請社區券，以持續增加使用率。

報告又提到，現時「中心為本」的日間護理中心服務服務名額不足，當中東區、南區、黃大仙等6區的供求情況較緊張，憂慮計劃恆常化後會令情況惡化，建議邀請更多機構加入或擴展服務。

「長者社區照顧服務券試驗計劃」推行至今10年，計劃今年起恆常化，申訴署揭有32%長者領券後無用。（資料圖片）

申訴專員公署的調查報告指，社署在社區券試驗計劃第三階段起，邀請所有在《中央輪候冊》上的合資格長者申請社區券，並簽發比本身訂定名額更多的社區券，截至去年12月底，社署發出的有效社區券為10,046張，較已設立的8,000名額多，當中只有6,851人正使用社區券，使用率為86%，但已較較2020/21年度的59%有所增加。

報告引述社署指，試驗計劃是以「實報實銷」方式向認可服務單位發還津貼，故閒置的社區券並不會浪費公帑或佔用服務單位資源，惟申訴署認為，社署應進一步提升相關使用率，包括：

1：邀請新加入《中央輪候冊》上的合資格長者申請社區券
2：定期（如每年一次）向持有社區券但不使用的長者了解情況，以收集資料分析，　　　　　　以及查找社區券服務可改善之處
3：與個案負責工作員重新檢視長者的服務需要，協助長者善用社區券服務，包括揀選合適的認可服務單位或服務組合
4：向認可服務單位索取其輪候名單，並接觸其他服務單位，嘗試為輪候的持券長者作出配對建議，以協助長者早日獲得所需服務

申訴署促社署針對供應緊張地區擴服務名額。（資料圖片）

日間護理中心使用和輪候人士多於服務名額

另外，報告又提到，以「中心為本」的日間護理中心服務名額方面，截至去年12月底，試驗計劃僅提供4,191個名額，但使用者和《中央輪候冊》上輪候相關服務的長者分別有3,518人和1,771人，即合共有5,286人，超出現有名額。

社署解釋，一個中心為本服務名額可由多於一名持券人，於不同時段或日子使用，故現時的總名額「未必不足以應付需求。」惟申訴署以一個名額可服務1.5位長者計算，有6區出現剩餘名額為負數的情況，顯示相關地區的中心為本名額不足以應付持券人和輪候人士的需要，包括東區、南區、黃大仙區、沙田區、離島區及元朗區。

促社署針對供應緊張地區擴服務名額

報告指，政府將在試驗計劃恆常化後逐年增加社區券的名頟，有可能會加劇現時不少地區的中心為本名額供應不足的情況，建議社署繼續定期向現有及潛在認可服務機構，提供最新的各區社區券服務供求數據及資料，並邀請更多機構於供應較緊張地區開展或擴展服務模式及覆蓋範圍，從而提供更多中心為本服務名額予當區或跨區長者，回應他們的需要。

申訴專員公署接納社署指，不應單以居住各區長者數目，和當區服務名額的數目，來判斷地區供求情況，建議社署考慮住在當區，包括正使用當區服務和跨區的人士作分析，並邀請更多機構在供應緊張的擴展服務。

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