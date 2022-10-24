調查指九成市民贊成為全職長者照顧者提供津貼　建議設隔代免稅額

一項就長者照顧者支援的調查發現，1,071位受訪者中，高達91%贊成政府為全港全職長者照顧者提供每月津貼，同時有88%受訪者贊成政府應為在職照顧者提供長者托管津貼。負責調查的團體建議，政府除提供金額津貼外，亦可提供「服務券」以支援照顧者心理健康。



香港婦聯就長者照顧者支援意見作出調查，調查發現1071位受訪者中，高達91%受訪者贊成政府為全港全職長者照顧者提供每月津貼。（鄧宇詩攝）

香港婦聯就長者照顧者支援意見在8月2至26日間進行調查，調查發現1,071位受訪者中，高達91%的受訪者贊成政府為全港全職長者照顧者提供每月津貼，其中30%的受訪者認為津貼能減輕全職長者照顧者的經濟負擔。

另外，有88%的受訪者贊成政府為照顧長期病患或傷健長者全職照顧者每月提供津貼，當中16%的受訪者認為政府設施不足，提供津貼可補助照顧特殊需要長者的費用。

婦聯建議為全職長者照顧者提供津貼。 （資料圖片）

同時，在88%的受訪者贊成政府應為在職照顧者提供長者托管津貼，當中27%的受訪者認為津貼托管費用有助鼓勵就業。不贊成的受訪者中，有35%受訪者認為政府應增加廉價托管服務並不是提供津貼，亦有34%的認為照顧長者是子女責任，不應依靠政府。

提供津貼有助鼓勵就業 亦建議提供「服務券」

婦聯建議，除為低收入家庭提供照顧者恆常津貼外，亦應為照顧者提供「服務券」，支援他們心理健康。除此之外，又建議政府設立「隔代免稅額」，除了現時的照顧者供養父母、祖父母外祖父母可獲稅務減免之外，所獲得的稅務優惠可轉移到日後將擔任照顧者的家庭成員身上。

香港婦聯會副主席歐陽寶珍表示，社會現時並沒有投放資源在照顧者培訓課程方面，因此建議政府投放資源給予社區組織增設相關課程，讓居家安老的長者可以得到更適切的照顧。