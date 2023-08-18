四川大熊貓．直擊｜慵懶食竹葉　都江堰基地復派飼養人員赴港交流

相信港人對大熊貓並不感到陌生，本港現存的樂樂及盈盈，亦已在本月初踏入18歲高齡，相等於人類約63歲。《香港01》記者近日到四川都江堰熊貓基地直擊，在短短一小時內，目擊多隻大熊貓在慵懶睡覺及進食竹葉，情景趣緻。

基地的動物管理部部長黃山表示，本月初亦已因為疫情後復常，派出一名經驗豐富的飼養人員，對居港大熊貓的情況提供建議，並透露今年已有逾2,800名港人進場參觀。

記者歐陽德浩四川直擊



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大熊貓樂樂和盈盈八月踏入18歲

不知不覺間，大熊貓樂樂和盈盈已踏入18歲了，牠們為內地慶祝香港特區成立10周年所贈送的大熊貓，在2007年4月26日從四川卧龍基地運抵香港。海洋公園早前為牠們慶祝生日，特製「消暑巨型冰蛋糕」送上驚喜。

記者日前親身闖進四川省都江堰熊貓基地，一睹樂樂盈盈的「同鄉」。牠們每隻均一如既往的慵懶，或躺在木頭靜止不動，或握著竹葉緩緩咀嚼。惟五分鐘路程外的小熊貓，卻活力充沛不斷跑動，雖然性格差天共地，但同樣惹人喜愛。

中國境內建有四個熊貓基地

目前中國境內共有四個主要的熊貓基地，包括成都大熊貓繁殖基地、都江堰、卧龍及雅安碧峰峽的大熊貓繁育研究基地。其中，都江堰基地共有41隻大熊貓生活，當中17隻已踏入老年。

中國大熊貓保護研究中心都江堰基地動物管理部部長黃山表示，其基地主要向年長的大熊貓，提供針對性的醫療方案，以及開放予公眾參觀。他指，當地位處負離子含量高的青城山，是一個適合大熊貓頤養天年的好地方。

基地的動物管理部部長黃山。（歐陽德浩攝）

都江堰熊貓基地：派專家到港交流配種技術

海洋公園過去已迎接四隻大熊貓居住，黃山透露海洋公園一直與四川的基地合作，雙方互相派遣人員，例如在大熊貓發情的時候，中方便會派專家到港交流配種技術等，而海洋公園的基金會亦對大熊貓的保護提供支持。「我們在大熊貓的合作都很好。」

黃山並強調，會派最好的人員赴港交流，並透露今年恢復開關後，本月初亦已派出一名經驗豐富的飼養人員，對大熊貓的情況提供建議，「在技術合作這一塊大家不用擔心。」

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2800名港人今年參觀熊貓基地 入場免費

新冠疫情的影響遠至四川，黃山透露受防控措施影響，四川本地旅客入場人數亦有所減少，不過疫情過後旅客量有明顯增長，其中香港旅客今年已有逾2,800人進場參觀。他並提醒，歡迎港人到四川旅遊，更可享免費進場。

黃山又指，在保育人員的努力下，大熊貓的野外種群已增至逾1,800隻，圈養亦有約600多隻，數量已恢復至自我保護，評級亦由瀕危改為易危，認為側面說明保護工作的成功。「因為我們的熊貓已經不再瀕危呢！這是一個很值得慶賀的事情。」

據了解，海洋公園與四川省林業廳曾簽訂合作備忘錄，經常透過合作計劃，提高公眾對保育大熊貓的意識。