四川省川劇院演員赴港向汪明荃取經　中港加強文化創意產業合作

中國文化藝術源遠流長，僅戲曲便有京劇、川劇、粵劇、崑劇等分支。四川省川劇院演員於六月曾到訪香港出席「中國戲曲節」，演出經典劇目《白蛇傳》。其中有演員表示感到榮幸，並向汪明荃等前輩取經，亦有編劇透露經常與羅家英及汪明荃交流。當地國際交流與合作處指，四川當局將會與香港貿發局加強推進文化創意產業的合作。



記者歐陽德浩四川直擊



四川省川劇院。（駭陽德浩攝）

四川省川劇院於1960年成立，在中國西南地區乃至全國負有盛名。劇院自2017年開始，每天會安排兩場一小時的演出，高峰期更加碼至四場。雖然疫情期間一度停辦，但復辦後幾乎每場爆滿，有逾400人進場觀賞，可謂成功傳承當地的國家級非物質遺產。

川劇變臉增加熊貓及三星堆特色

劇院今年六月曾參加由康文署舉辦的《中國戲曲節》，並在高山劇場演出川劇的經典《白蛇傳》。其中飾演「紫金饒鉢」的王子豪表示，榮幸赴港參加演出，並向老前輩汪明荃取經。他指，粵劇與川劇同樣是古老的劇目，認為可互相學習。「川劇跟粵劇是有火花，川劇跟香港是有火花。」

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即場變臉 現熊貓及三星堆臉譜

王子豪及一眾演員亦親自演出川劇的特色「變臉」，當中便包括熊貓及三星堆臉譜。他認為，川劇亦需要跟上社會進步，取其精華，去其糟粕，該兩款新臉譜正正聽取了四川觀眾的意見。他又指，川劇近年亦將粵劇中的套打、獅子樓等，運用到川劇的基礎。

四川省劇院國家二級編劇樊明君亦指，粵劇相比川劇的歷史多出約100年，雙方演出的劇目亦有一致，故每兩至三年便會交流一次。他並提到20年前劉德華亦曾學習變臉，認為可邀請港星繼續推廣川劇。「汪明荃還有羅家英，我們一直有交流，他們也到我們這裡演粵劇。」

「中外文化交流中心」定位全國僅香港獨有

四川文旅廳國際交流與合作處處長蔡凌雲表示，一直與香港戲劇中心交流合作，除了個別藝術家外，四川省川劇院亦第五次來港演出；至於香港方面，香港中樂團亦曾赴川演出。

蔡凌雲又指，香港的定位為中外文化交流中心，聚集文化及商務等人才，全中國僅香港獨有。她透露，四川當局將會與香港貿發局，加強促進文化創意產業的合作，日後亦會與本港文化界、青少年及教育界等加強交流。