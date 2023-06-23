高鐵7.1起可直達成都　中旅社四川高鐵6天團同日首發　低至$4000

香港西九龍站往返四川成都東的高鐵列車7.1開通，中旅社率先推出「成都、九寨溝、黃龍6天純玩高鐵團」，首團僅售3,999元或以上，除7.1當日外，7月將每周有兩團，其中一日已成團。中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，港人對四川高鐵團反應理想，認為若本港開通更多高鐵線，旅行社可提供更多類型的產品，例如「一飛一鐵」或一程多站等。



中旅社四川高鐵團推出不久已有一日成團

香港至成都的高鐵票已於6月17日開售，中旅社隨即推出「成都、九寨溝、黃龍6天純玩高鐵團」，當中首團便是新路線開通的7月1日。網頁顯示，行程包括九寨溝、黃龍、疊溪海子、寬窄巷子等特色景點，膳食方面則有羌族風味午餐、白果燉雞風味午餐、欽善齋藥膳風味晚餐等，並強調「純玩不設購物」。

網頁亦顯示，除了首團出發日為周六外，7月份每逢周四及周日均可報名，當中7月23日已成團，團費大部份為6,599元或以上。不過首團的價格明顯低於其他日子，索價3,999元或以上，目前仍有空缺。

翻查其他同樣包九寨溝、黃龍等行程，且日數相近，但乘搭飛機往返的旅行團，雖然少量旅行社團費僅收約5,000元，但大部份仍為6,000元或以上。

中旅社︰考慮策劃「一飛一鐵」四川團

中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫表示，上述四川高鐵團只推出數日，認為市民的反應理想，首團即將成團。問到首團的團費遠低於其他日子，他指由於報名時間較短，加上希望顧客可體驗新高鐵線開通，因此提供較優惠的價格。

楊又表示，乘搭高鐵與飛機各有優勢，認為自高鐵線開通後，旅行社可設計不同組合的旅遊產品，例如「一飛一鐵」、雙程高鐵或一程多站，而自由行顧客組合行程的自由度更高，故期望香港的高鐵網絡可融入內地更多路線。他並透露，將根據市場反應，考慮策劃「一飛一鐵」四川團。