黎智英案｜主審法官仍在處理初選案　黎案押後至12.18審訊

壹傳媒創辦人黎智英與他旗下的3間公司，涉違反《港區國安法》，被控勾結外國勢力等罪，案件今(18日)在高等法院進行預審。庭上透露，陳梓華和李宇軒將在審訊時，以從犯證人身份作供。另外，因主審法官之一的李運騰現仍在處理初選案，故建議案件押後至12月18日審理，以讓正審理的初選案完成，控辯雙方並未有異議。根據司法機構網頁顯示，黎智英案已改至今年12月18日開審，預計需時80天。



4名被告：黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力等四罪。

黎智英今並未有被押送至法庭應訊。（資料圖片）

法官李運騰仍在處理另一案件

審訊原定於本年9月25日開審，法官杜麗冰今甫開庭便指，因應控方和審理本案的法官李運騰，現時仍涉及另一宗案件，因此建議押後本案至12月18日開審，讓控方和李官有足夠時間審結另一案件。

控辯雙方均不反對建議

控方不反對建議，代表黎智英的大律師關文渭表示，他們亦歡迎此建議，但指辯方團隊尚有資深大律師彭耀鴻現時不在港，需詢問他是否是可行。關強調，彭耀鴻在辯方團隊中不可或缺。

審訊開審會先處理檢控日期的爭議

此外，「串謀發布煽動刊物罪」所指的控罪日期間於2019年4月1日至2021年6月24日，法官李運騰指黎於同年12月28日被檢控此罪，而該罪的6個月有檢控時效，檢控時是否已過檢控時效，似乎是有可爭議之處。辯方爭議檢控時是否已過檢控時效，控方回應指，於12月13日已通知法庭會檢控此罪，此爭議將於案件開審首天，在被告答辯前處理。

梁美芬的丈夫會是案中專家證人

此外，庭上亦討論辯方是否就通訊軟體「Signal」傳召專家。關文渭指，要視乎兩名從犯證人的作供，才決定是否傳召。關又透露，該兩名證人為李宇軒和陳梓華。關指將爭議一名控方專家的資格，該名專家講及國安法的影響。據悉，該名專家為立法會議員梁美芬的丈夫，城大法律學院院長王貴國。

料聆訊需時80天

而法官杜麗冰庭上亦透露，本案舉證和結案陳詞，預計需要約80天。今日聆訊由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，黎智英未有到庭。法官李運騰現正審訊初選案；另外黎的律師團成員之一的資深大律師彭耀鴻，亦是初選案的辯方律師之一。

案件編號：HCCC51/2022