黎智英案｜控方將傳專家講制裁的法律效力　料審訊將增長至約83天

壹傳媒創辦人黎智英與他旗下的3間公司，涉違反《港區國安法》，被控勾結外國勢力罪，案件今(30日)在高等法院進行案件管理聆訊。庭上透露，控方將傳召六名關鍵證人，以及有兩名專家證人，其中一名專家將講及制裁的法律效力。法官李運騰則指連同辯方案情、結案陳詞等，審訊恐需要約83天，並會在西九龍法院審理。法官最終決定在本年8月18日，進行預審。



黎今未有到庭

4名被告：黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力等多罪，案件已排期於9月25日開審。今日的案件管理聆訊由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，黎智英未有到庭。

黎智英今未有到法庭，其審訊已定於9月25日開審，料將審訊約4個月。

審訊將在西九龍法院進行

控方庭上指，審訊原預料40天。惟控方將在審訊時傳召6名關鍵證人，預計每名證人約需時5至10天。在辯方要求下，控方另需傳召18名證人。控方預料舉證方面需要65天，又透露辯方將有憲法爭議。法官李運騰指，就連同辯方案情和陳詞等，審訊便需時約83日，即約4個月時間。法官杜麗冰另透露，審訊將會在西九龍法院進行。

將有專家講述制裁的法律效力

此外，控方透露會傳召兩名專家證人，一名專家涉及使用社交平台Twitter等，另一名涉講及制裁的法律效力。

辯方要求控方不要再存入新證據

法官李運騰指審訊83天似乎頗長，辯方認為案件需排期進行預審，並要求控方確認不要再存入新的證據。控方稱要視乎和辯方的同意案情，現階段不會再存人重要的新證據。據悉，黎智英被控的其中1項勾結外國勢力罪，將會保留在法庭檔案內。

案件編號：HCCC51/2022