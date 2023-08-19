輔警會操︱79大學生輔警畢業　蕭澤頤：愈嚟愈多青年有興趣任警察

香港輔助警察隊今日（19日）舉行結業會操，由警務處處長蕭澤頤檢閲會操，蕭澤頤在致辭時稱，今日有12名輔警督察、79名大學生輔警及 47位輔警警員畢業，當中 79名大學生輔警畢業的數字是近年高位。



蕭澤頤形容「愈嚟愈多嘅青少年對警務工作感到興趣」，又提到今年度警隊學長計劃有1,063 位大學生成為學員，當中426人來自香港的大學，亦有逾200名參與計劃學員在暑假期間加入警隊當暑期實習生，三項數字同創新高，令人相當鼓舞。



▼8月19日 輔助警察隊結業會操▼



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警隊學長計劃創「三高」 蕭澤頤：令人相當鼓舞

蕭澤頤致辭時稱「愈嚟愈多嘅青少年對警務工作感到興趣」，又提到今年度警隊學長計劃有1,063 位大學生成為學員，當中426人來自香港的大學，亦有逾200名參與計劃學員在暑假期間加入警隊當暑期實習生，三項數字同創新高，令人相當鼓舞。

今期畢業學員輔警卧虎藏龍 包括律師行合伙人

除警隊學長計劃三項數字創新高外，蕭澤頤又形容今期畢業學員卧虎藏龍，不乏專業人士。他提到有輔警督察正職是律師行合伙人，希望將法律知識帶入輔警工作，令正職與輔警專業相輔相成；亦有電台唱片騎師因訪問及拍攝警隊執行職務後，欲親身參與其中服務市民而成為輔警；畢業學員當中亦包括體育健兒，部分更是前港隊或現役港隊成員。

蕭澤頤又勸勉學員繼續團結社會的持份者，運用各行各業的影響力，將警民同心齊滅罪的訊息傳遞予身邊的團體、朋友及家人，支持警隊守護香港。蕭澤頤亦希望正規警員和輔警不忘加入警隊的初心，能夠齊心合力，團結一致，再加上市民對警隊防罪滅罪工作的支持，令香港繼續成為世界上其中一個最安全和穩定的社會。