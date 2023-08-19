廉署招聘︱聘約60名調查主任　首個體驗日逾200人參與　8.27加場

根據廉政公署執行處招聘計劃2023，預計招募約60名調查主任及助理調查主任，廉署今日（19日）則首次舉行「廉署招聘體驗日」，超過200人參與。參加者可參與模擬拘捕及搜查行動，亦可在廉署第三代錄影會面室使用廉署「三角枱」，體驗調查員模擬接見嫌疑人的過程。廉署指，由於反應熱烈，將於下周日(27日)加開體驗日，預計兩日體驗日可接待逾1,000名參加者。



▼8月19日 廉署首次舉行「廉署招聘體驗日」▼



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首次接受四年制的大學三年級學生申請

廉政公署執行處展開新一輪招聘計劃，擬聘60名調查主任及助理調查主任，並首次接受四年制的大學三年級學生申請。今日在北角廉署大樓舉辦「廉署招聘體驗日」，有三個體驗環節，包括廉署第三代錄影會面室，使用廉署的「三角枱」，親身體驗調查員模擬接見嫌疑人的過程。

體驗日可親嘗使用廉署「三角枱」 參與模擬拘捕行動

參加者亦可參與模擬拘捕及搜查行動，親身體驗廉署人員日常的執法工作。有關環節由廉署配槍人員講解示範，廉署指，執行處現約有100名配槍人員，他們配備手銬、伸縮棍、胡椒噴劑等工具以配合進行拘捕及搜查任務，而只有入職逾2年經訓練獲挑選的前線人員才可以執行配槍任務。

可即場報名投考廉署職位

至於今日招聘體驗日的參加者除可即場報名投考廉署職位，更可即場試做入職體能測試，而一旦通過測試，即被視為符合2023年招聘體能要求。

對於首次接受四年制的大學三年級學生申請，廉署執行署訓練及發展總監杜安琪稱，可通過此安排增大人才庫，做好人手規劃，而青少年亦可以提早掌握自己前景。

▼8月19日廉署首次舉行「廉署招聘體驗日」 參加者即場試做入職體能測試▼



▼8月19日廉署首次舉行「廉署招聘體驗日」▼



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2023年廉政公署執行處招聘計劃詳情

申請日期：2023年7月28日至9月1日



預計聘請人數：約60人



薪酬：

調查主任月薪53,105元至107,770元 (即廉政公署薪級表第19點至第36點)。



助理調查主任月薪26,815元至48,610元 (即廉政公署薪級表第5點至第17點)。



聘用條款：

以合約方式僱用，每份合約為期2年半。



合約期內工作表現及行為良好的僱員，在約滿時可獲約滿酬金，酬金加上廉署向強積金計劃作出的供款，相等於僱員在合約期內底薪總額的25%，並視乎工作表現及行為而可獲續約。



學歷要求：

調查主任：



．持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷；



．符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第4級或以上成績，或在公務員事務局舉辦的綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得一級成績，或具同等學歷；及



．在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績。



．現正修讀大學學士學位，並將在2024或2025學年畢業的學生也可申請。如被選取，須待取得所需學歷資格才會獲聘任。



助理調查主任：



．在香港中學文憑考試考獲五科第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或



．在香港中學會考考獲五科第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；



．符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；及



．在「基本法及香港國安法測試」取得及格成績。

